Економіст Олексій Кущ спрогнозував можливе зниження цін на нафту до 80–90 доларів за барель і поступове зростання курсу долара в Україні до 48–50 гривень. Водночас, він зазначив, що пальне на АЗС може подешевшати лише на 1–2 гривні.

Про це та не тільки дивіться в інтерв'ю "Світ на зламі" з Олексієм Кущем для Новини.LIVE.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський заявив про підтримку України з боку демократів США. Президент наголосив, що представники Демократичної партії виступають за допомогу Києву та відновлення тісніших зв’язків Вашингтона з європейськими партнерами. Він також висловив сподівання на посилення фінансової та військової підтримки України.

Також Новини.LIVE писали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував політику Дональда Трампа щодо Ірану після поразки республіканців на проміжних виборах. На думку Венса, війна стала однією з головних причин зміни настроїв виборців, які також вимагали від влади зосередитися на внутрішніх проблемах США та вартості життя.