Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Стрибок долара та падіння цін на нафту в листопаді: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE arrow
Стрибок долара та падіння цін на нафту в листопаді: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Стрибок долара та падіння цін на нафту в листопаді: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

05 листопада 2026 р. 20:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

20:00 Стрибок долара та падіння цін на нафту в листопаді: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Text

17:07 У Києві після обстрілу відновлюють водопостачання: ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

Text

13:01 Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

Text

07:23 Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

4 листопада 2026
Text

21:35 Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

Text

19:56 Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

Text

18:00 Україна стане головною темою під час "Коаліції охочих" у Німеччині: ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 Суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій: прямий ефір

Text

12:48 Демократи взяли під контроль обидві палати Конгресу США: ефір День.LIVE

Text

20:00 Стрибок долара та падіння цін на нафту в листопаді: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Text

17:07 У Києві після обстрілу відновлюють водопостачання: ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

Text

13:01 Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

Text

07:23 Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

 

Економіст Олексій Кущ спрогнозував можливе зниження цін на нафту до 80–90 доларів за барель і поступове зростання курсу долара в Україні до 48–50 гривень. Водночас, він зазначив, що пальне на АЗС може подешевшати лише на 1–2 гривні.

Про це та не тільки дивіться в інтерв'ю "Світ на зламі" з Олексієм Кущем для Новини.LIVE.

Головні теми розмови

  • Вибори в США
  • Чи буде імпічмент Трампа?
  • Американська імперія йде до згасання?
  • У США може з'явитися третя політична сила
  • Плани демократів
  • Головна проблема демократів
  • Допомогу Україні уріжуть?
  • Перемовини в Абу-Дабі 11 листопада будуть серйозними?
  • У Трампа для війни з Іраном залишилося часу до січня
  • Нафта буде падати?

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський заявив про підтримку України з боку демократів США. Президент наголосив, що представники Демократичної партії виступають за допомогу Києву та відновлення тісніших зв’язків Вашингтона з європейськими партнерами. Він також висловив сподівання на посилення фінансової та військової підтримки України.

Також Новини.LIVE писали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував політику Дональда Трампа щодо Ірану після поразки республіканців на проміжних виборах. На думку Венса, війна стала однією з головних причин зміни настроїв виборців, які також вимагали від влади зосередитися на внутрішніх проблемах США та вартості життя.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:42 У Словаччині ЗМІ повідомили про загибель бійця ЗСУ: Ігнат спростував

Репортаж

20:29 У Львові відбулася зустріч представників Словаччини і України: фото

20:22 Заміна SIM-карти: яку помилку не можна допускати, щоб не втратити гроші

20:08 Замінили центральне опалення на котел: чим ризикує власник квартири

20:00 Переогляд ІІ та ІІІ груп: Кабмін пом'якшив вимоги для чоловіків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

20:00 Стрибок долара та падіння цін на нафту в листопаді: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

19:57 Кличко: Київ виділить мільярд гривень на водні переправи

19:49 Розслідування дій ТЦК: Лубінець домігся втручання прокуратури

Ексклюзив

19:37 Офіцер ГУР: ветерани-християни зможуть змінити Україну після війни

19:33 Прокурор САП розповів про запобіжні заходи фігурантам справи "Карфаген"

20:42 У Словаччині ЗМІ повідомили про загибель бійця ЗСУ: Ігнат спростував

Репортаж

20:29 У Львові відбулася зустріч представників Словаччини і України: фото

20:22 Заміна SIM-карти: яку помилку не можна допускати, щоб не втратити гроші

20:08 Замінили центральне опалення на котел: чим ризикує власник квартири

20:00 Переогляд ІІ та ІІІ груп: Кабмін пом'якшив вимоги для чоловіків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:57 Кличко: Київ виділить мільярд гривень на водні переправи

19:49 Розслідування дій ТЦК: Лубінець домігся втручання прокуратури

Ексклюзив

19:37 Офіцер ГУР: ветерани-християни зможуть змінити Україну після війни

19:33 Прокурор САП розповів про запобіжні заходи фігурантам справи "Карфаген"

Репортаж

19:29 Без масового ажіотажу: ситуація в пунктах незламності Києва

06:33 Одесити затягують паски: від чого відмовляються через ціни

4 листопада

06:33 Туризм в Одесі під час війни: ціни, безпека та перспективи

3 листопада

06:33 Старт опалювального сезону: як одесити рятуються від холоду

30 жовтня

06:33 Стан Чорного моря: які небезпеки зберігаються для одеситів

29 жовтня

06:33 Огірки вже по 120 грн: як змінилися ціни на ринку Черемушки в Одесі

28 жовтня

08:53 Що чекає на одеситів вже цієї зими: прогнози синоптиків

27 жовтня

06:33 Пам’ятник Пушкіну в Одесі: що думають одесити про його знесення

24 жовтня

06:33 На кордоні з Молдовою пропонують зміни: як реагують одесити

23 жовтня

06:33 Переведення годинника на годину назад: як до цього ставляться одесити

22 жовтня

06:33 Помідори й сало дорожчають: скільки коштують продукти на ринку в Одесі

Text

20:00 Стрибок долара та падіння цін на нафту в листопаді: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Text

17:07 У Києві після обстрілу відновлюють водопостачання: ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

Text

13:01 Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

Text

07:23 Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
У Києві після обстрілу відновлюють водопостачання: ефір Вечір.LIVE

У Києві після обстрілу відновлюють водопостачання: ефір Вечір.LIVE

05 листопада 2026 р. 17:07
Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

05 листопада 2026 р. 13:09
Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

05 листопада 2026 р. 13:01
Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

05 листопада 2026 р. 07:23
Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

04 листопада 2026 р. 21:35
Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

04 листопада 2026 р. 19:56
Україна стане головною темою під час "Коаліції охочих" у Німеччині: ефір Вечір.LIVE

Україна стане головною темою під час "Коаліції охочих" у Німеччині: ефір Вечір.LIVE

04 листопада 2026 р. 18:00
Суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій: прямий ефір

Суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій: прямий ефір

04 листопада 2026 р. 17:51

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації