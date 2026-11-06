Міністри закордонних справ України та Польщі Андрій Сибіга і Радослав Сікорський виступають після неформальних переговорів у Польщі. До спільних заяв також долучилась Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Пряму трансляцію виступу посадовців дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Сибіга, Сікорський і Каллас виступають після переговорів у Польщі

Сьогодні, 6 листопада, після неформальних переговорів щодо регіону Балтійського моря міністри закордонних справ України та Польщі Андрій Сибіга і Радослав Сікорський, а також Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас роблять спільні заяви.

У межах виступу учасники переговорів звертаються до представників медіа.

Новини.LIVE інформували, що Польща формує новий компонент оборони державного кордону за участю чотирьох бригад територіальної оборони. Один із підрозділів відповідатиме за напрямок поблизу Калінінградської області РФ, а його завданнями стануть спостереження за кордоном, підтримка прикордонників і підготовка до самостійної оборони. Реорганізацію 4-ї Вармінсько-Мазурської бригади та її перейменування на бригаду оборони кордону планують завершити до кінця 2026 року.

Новини.LIVE писали, що Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що учасники конфлікту навколо Конституційного трибуналу отримують підтримку від проросійських сил і російських ботів у соцмережах. Він також розкритикував президента Кароля Навроцького та партію "Право і справедливість", звинувативши їх у блокуванні реформ судової установи. Туск наголосив, що Польща має захищати демократичні принципи та верховенство права.