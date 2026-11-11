Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція arrow
Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція

Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція

11 листопада 2026 р. 12:42

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:42 Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція

Text

08:00 Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2026
Text

16:59 Перші результати переговорів України, США та РФ в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

Text

08:00 Перший день переговорів в Абу-Дабі: ефір Ранок.LIVE

9 листопада 2026
Text

18:30 Україна готує переговори зі США, РФ, НАТО та країнами Е4: ефір Вечір.LIVE

Text

13:18 Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни: ефір День.LIVE

Text

08:00 Нові правила проїзду в Києві та рух мостами: ефір Ранок.LIVE

7 листопада 2026
Text

18:02 Тисячі ветеранів у черзі на житло. житлова програма, реабілітація: інтерв'ю Кіма

6 листопада 2026
Text

18:19 РФ пошкодила кожну електростанцію в Україні — заява Зеленського: ефір Вечір.LIVE

Text

12:42 Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція

Text

08:00 Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2026
Text

16:59 Перші результати переговорів України, США та РФ в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

Text

08:00 Перший день переговорів в Абу-Дабі: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 11 листопада виступить у парламенті Данії — Фолькетингу. Український лідер звернеться до данських депутатів у період активних дипломатичних контактів щодо завершення війни та обговорення подальшої підтримки України з боку міжнародних партнерів. Напередодні виступу Зеленського відбулися переговори з лідерами країн Північної Європи.

Про це та інше дізнавайтеся у прямому ефірі Новини.LIVE.

Виступ Зеленського в Данії

Водночас у парламенті Данії завершують підготовку до виступу президента України Володимира Зеленського. О 12:35 за київським часом він має вийти на головну трибуну Фолькетингу.

Український лідер стане першим іноземним главою держави, який виголосить промову в історії данського парламенту. Наразі працівники установи перевіряють звукове обладнання, а для українських телевізійників уже зарезервували місця в ложі преси.   

Як повідомляли Новини.LIVE, під час візиту до Данії президент України Володимир Зеленський зустрівся зі студентами Копенгагенського університету. До розмови також долучилася прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен.

Як повідомляли Новини.LIVE, Зеленський заявив про співпрацю з десятьма країнами задля посилення української протиповітряної оборони. Глава держави висловив сподівання, що 11 листопада зможе побачити новий радар данського виробництва для системи FREYJA, і наголосив на важливості якнайшвидшого запуску обладнання в роботу.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:43 Буданов звернувся до українців у річницю звільнення Херсона

Text

12:42 Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція

Репортаж

12:28 Київ гірше готовий до зими за Харків: як виживають містяни

12:27 Тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися

12:22 Росія масовано атакувала енергетику України: де найскладніша ситуація

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:22 Масована атака РФ на Харків: горять авто та підприємство

12:20 Злетіла відстрочка для батьків: як виправити помилку в Резерв+

12:12 Косметика та напої в літаку: які обмеження діють у аеропортах Польщі

12:05 Приємний бонус на роботі: хто може отримати 13-ту зарплату до Нового року

11:55 На Сонці було 18 спалахів: коли чекати потужну магнітну бурю

12:43 Буданов звернувся до українців у річницю звільнення Херсона

Репортаж

12:28 Київ гірше готовий до зими за Харків: як виживають містяни

12:27 Тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися

12:22 Росія масовано атакувала енергетику України: де найскладніша ситуація

12:22 Масована атака РФ на Харків: горять авто та підприємство

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:20 Злетіла відстрочка для батьків: як виправити помилку в Резерв+

12:12 Косметика та напої в літаку: які обмеження діють у аеропортах Польщі

12:05 Приємний бонус на роботі: хто може отримати 13-ту зарплату до Нового року

11:55 На Сонці було 18 спалахів: коли чекати потужну магнітну бурю

11:38 В Одесі чутно вибухи: Росія атакує дронами з Чорного моря

06:33 Морква дорожчає, а м’ясо дешевшає: ціни на Привозі

10 листопада

06:33 Безкоштовний проїзд у міському транспорті: чи підтримують це одесити

9 листопада
Ексклюзив

16:21 Буданов назвав пріоритети ветеранської політики на 2027 рік

7 листопада

06:33 Комуналка на пів пенсії: які платіжки очікують одеситів цієї зими

6 листопада

06:33 Ціни на одеських ринках зростають: скільки коштують продукти

5 листопада

06:33 Одесити затягують паски: від чого відмовляються через ціни

4 листопада

06:33 Туризм в Одесі під час війни: ціни, безпека та перспективи

3 листопада

06:33 Старт опалювального сезону: як одесити рятуються від холоду

30 жовтня

06:33 Стан Чорного моря: які небезпеки зберігаються для одеситів

29 жовтня

06:33 Огірки вже по 120 грн: як змінилися ціни на ринку Черемушки в Одесі

Text

12:42 Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція

Text

08:00 Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

10 листопада
Text

16:59 Перші результати переговорів України, США та РФ в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

Text

08:00 Перший день переговорів в Абу-Дабі: ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

11 листопада 2026 р. 08:00
Перші результати переговорів України, США та РФ в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

Перші результати переговорів України, США та РФ в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

10 листопада 2026 р. 16:59
В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

10 листопада 2026 р. 13:40
Перший день переговорів в Абу-Дабі: ефір Ранок.LIVE

Перший день переговорів в Абу-Дабі: ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2026 р. 08:00
Україна готує переговори зі США, РФ, НАТО та країнами Е4: ефір Вечір.LIVE

Україна готує переговори зі США, РФ, НАТО та країнами Е4: ефір Вечір.LIVE

09 листопада 2026 р. 18:30
Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни: ефір День.LIVE

Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни: ефір День.LIVE

09 листопада 2026 р. 13:18
Нові правила проїзду в Києві та рух мостами: ефір Ранок.LIVE

Нові правила проїзду в Києві та рух мостами: ефір Ранок.LIVE

09 листопада 2026 р. 08:00
Тисячі ветеранів у черзі на житло. житлова програма, реабілітація: інтерв'ю Кіма

Тисячі ветеранів у черзі на житло. житлова програма, реабілітація: інтерв'ю Кіма

07 листопада 2026 р. 18:02

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації