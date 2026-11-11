Президент України Володимир Зеленський 11 листопада виступить у парламенті Данії — Фолькетингу. Український лідер звернеться до данських депутатів у період активних дипломатичних контактів щодо завершення війни та обговорення подальшої підтримки України з боку міжнародних партнерів. Напередодні виступу Зеленського відбулися переговори з лідерами країн Північної Європи.

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Виступ Зеленського в Данії

Водночас у парламенті Данії завершують підготовку до виступу президента України Володимира Зеленського. О 12:35 за київським часом він має вийти на головну трибуну Фолькетингу.

Український лідер стане першим іноземним главою держави, який виголосить промову в історії данського парламенту. Наразі працівники установи перевіряють звукове обладнання, а для українських телевізійників уже зарезервували місця в ложі преси.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час візиту до Данії президент України Володимир Зеленський зустрівся зі студентами Копенгагенського університету. До розмови також долучилася прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен.

Як повідомляли Новини.LIVE, Зеленський заявив про співпрацю з десятьма країнами задля посилення української протиповітряної оборони. Глава держави висловив сподівання, що 11 листопада зможе побачити новий радар данського виробництва для системи FREYJA, і наголосив на важливості якнайшвидшого запуску обладнання в роботу.