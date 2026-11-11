Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow В Абу-Дабі завершилися переговори України, РФ та США: ефір День.LIVE arrow
В Абу-Дабі завершилися переговори України, РФ та США: ефір День.LIVE

В Абу-Дабі завершилися переговори України, РФ та США: ефір День.LIVE

11 листопада 2026 р. 13:30

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:30 В Абу-Дабі завершилися переговори України, РФ та США: ефір День.LIVE

Text

12:42 Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція

Text

08:00 Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2026
Text

16:59 Перші результати переговорів України, США та РФ в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

Text

08:00 Перший день переговорів в Абу-Дабі: ефір Ранок.LIVE

9 листопада 2026
Text

18:30 Україна готує переговори зі США, РФ, НАТО та країнами Е4: ефір Вечір.LIVE

Text

13:18 Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни: ефір День.LIVE

Text

08:00 Нові правила проїзду в Києві та рух мостами: ефір Ранок.LIVE

7 листопада 2026
Text

18:02 Тисячі ветеранів у черзі на житло. житлова програма, реабілітація: інтерв'ю Кіма

Text

13:30 В Абу-Дабі завершилися переговори України, РФ та США: ефір День.LIVE

Text

12:42 Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція

Text

08:00 Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2026
Text

16:59 Перші результати переговорів України, США та РФ в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, капітан, заступник командира 108-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" 59-ї бригади з позивним "Афер", політолог та громадський діяч Олесь Доній, депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко, голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець, народна депутатка України, фракція "Слуга народу", Комітет з питань молоді і спорту Ірина Борзова, народна депутатка України, фракція "Слуга народу", Комітет з питань бюджету Леся Забуранна.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що тристоронні переговори за участі України, США та Росії завершилися. Українську делегацію представляли керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Як писали Новини.LIVE, в Абу-Дабі сьогодні обговорили можливе припинення вогню, питання енергетики та безпеку в Чорному морі. Крім того, ЗМІ повідомляють, що сторони говорили про територіальні питання.

Також глава держави Володимир Зеленський зазначав, що сьогодні на порядку денному було питання щодо організації зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:10 Спадщина від батьків: коли доведеться сплатити максимальний податок

14:08 У Яготині російський дрон влучив по території ліцею, де перебували діти

14:07 FREYJA проти балістики: Зеленський очікує перших випробувань узимку

14:07 Буданов: Україна не розголошуватиме деталей перемовин до досягнення результату

14:01 Зеленський про FREYJA, РФ та безпеку Європи: головні заяви в данському парламенті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:55 Маємо хороший імпульс: Арахамія про результати переговорів

13:44 Чотири роки, як Херсон повернувся додому: хронологія звільнення міста

Ексклюзив

13:33 У Херсоні досі живуть 65 тисяч людей попри постійні атаки РФ: Шанько

Text

13:30 В Абу-Дабі завершилися переговори України, РФ та США: ефір День.LIVE

13:22 Переговори в Абу-Дабі: Зеленський про обмін та зустріч з Путіним

14:10 Спадщина від батьків: коли доведеться сплатити максимальний податок

14:08 У Яготині російський дрон влучив по території ліцею, де перебували діти

14:07 FREYJA проти балістики: Зеленський очікує перших випробувань узимку

14:07 Буданов: Україна не розголошуватиме деталей перемовин до досягнення результату

14:01 Зеленський про FREYJA, РФ та безпеку Європи: головні заяви в данському парламенті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:55 Маємо хороший імпульс: Арахамія про результати переговорів

13:44 Чотири роки, як Херсон повернувся додому: хронологія звільнення міста

Ексклюзив

13:33 У Херсоні досі живуть 65 тисяч людей попри постійні атаки РФ: Шанько

13:22 Переговори в Абу-Дабі: Зеленський про обмін та зустріч з Путіним

13:17 Росіяни вдарили по ринку в Чорноморську на Одещині: є загибла

06:33 Морква дорожчає, а м’ясо дешевшає: ціни на Привозі

10 листопада

06:33 Безкоштовний проїзд у міському транспорті: чи підтримують це одесити

9 листопада
Ексклюзив

16:21 Буданов назвав пріоритети ветеранської політики на 2027 рік

7 листопада

06:33 Комуналка на пів пенсії: які платіжки очікують одеситів цієї зими

6 листопада

06:33 Ціни на одеських ринках зростають: скільки коштують продукти

5 листопада

06:33 Одесити затягують паски: від чого відмовляються через ціни

4 листопада

06:33 Туризм в Одесі під час війни: ціни, безпека та перспективи

3 листопада

06:33 Старт опалювального сезону: як одесити рятуються від холоду

30 жовтня

06:33 Стан Чорного моря: які небезпеки зберігаються для одеситів

29 жовтня

06:33 Огірки вже по 120 грн: як змінилися ціни на ринку Черемушки в Одесі

Text

13:30 В Абу-Дабі завершилися переговори України, РФ та США: ефір День.LIVE

Text

12:42 Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція

Text

08:00 Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

10 листопада
Text

16:59 Перші результати переговорів України, США та РФ в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція

Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція

11 листопада 2026 р. 12:42
Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

11 листопада 2026 р. 08:00
Перші результати переговорів України, США та РФ в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

Перші результати переговорів України, США та РФ в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

10 листопада 2026 р. 16:59
В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

10 листопада 2026 р. 13:40
Перший день переговорів в Абу-Дабі: ефір Ранок.LIVE

Перший день переговорів в Абу-Дабі: ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2026 р. 08:00
Україна готує переговори зі США, РФ, НАТО та країнами Е4: ефір Вечір.LIVE

Україна готує переговори зі США, РФ, НАТО та країнами Е4: ефір Вечір.LIVE

09 листопада 2026 р. 18:30
Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни: ефір День.LIVE

Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни: ефір День.LIVE

09 листопада 2026 р. 13:18
Нові правила проїзду в Києві та рух мостами: ефір Ранок.LIVE

Нові правила проїзду в Києві та рух мостами: ефір Ранок.LIVE

09 листопада 2026 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації