Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, капітан, заступник командира 108-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" 59-ї бригади з позивним "Афер", політолог та громадський діяч Олесь Доній, депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко, голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець, народна депутатка України, фракція "Слуга народу", Комітет з питань молоді і спорту Ірина Борзова, народна депутатка України, фракція "Слуга народу", Комітет з питань бюджету Леся Забуранна.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що тристоронні переговори за участі України, США та Росії завершилися. Українську делегацію представляли керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Як писали Новини.LIVE, в Абу-Дабі сьогодні обговорили можливе припинення вогню, питання енергетики та безпеку в Чорному морі. Крім того, ЗМІ повідомляють, що сторони говорили про територіальні питання.

Також глава держави Володимир Зеленський зазначав, що сьогодні на порядку денному було питання щодо організації зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.