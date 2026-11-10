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Перший день переговорів в Абу-Дабі: ефір Ранок.LIVE

Перший день переговорів в Абу-Дабі: ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2026 р. 08:00

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18:30 Україна готує переговори зі США, РФ, НАТО та країнами Е4: ефір Вечір.LIVE

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Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий експерт Сергій Грабський, політолог Максим Джигун, заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, народна депутатка, позафракційна, комітет з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук, народний депутат України 1-4 та 6 скликань Тарас Стецьків, журналіст-міжнародник, історик Єгор Брайлян, боєць 2 штурмового батальйону 3 штурмової бригади з позивним "Танк", політолог Петро Олещук.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що 10-11 листопада в Абу-Дабі відбудеться тристоронній раунд переговорів між Україною, США та Росією. Крім того, паралельно українська делегація окремо зустрінеться з європейськими партнерами.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на керівника Служби зовнішньої розвідки Рустема Умєрова, 9 листопада українська делегація вирушила на переговори в Абу-Дабі. Там також будуть присутні представники європейських країн.

А держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон фіксує прогрес у питанні повоєнних гарантій безпеки для України. Крім того, він пояснив бачення Дональда Трампа стосовно нової системи стримувань.

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