У вівторок, 10 листопада, в Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори між Україною, США та Росією. Українська переговорна делегація заявила, що серед головних пріоритетів Києва — припинення бойових дій, надійні гарантії безпеки, економічне відновлення та гуманітарні питання.

Про це та інші важливі події в Україні й світі говоритимуть у прямому ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Прямий ефір День.LIVE

До обговорення долучаться:

Ігор Стокоз — виконавчий директор ГО "Євроатлантичний курс", заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації (2016–2019 рр.);

Андрій Магера — експерт із конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК;

Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Олег Саркіц — експерт із геоекономіки;

Андрій Шабельніков — юрист, адвокат, голова Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань інвестиційної діяльності та приватизації.

Микола Томенко — політичний та громадський діяч;

Олексій Гетьман — військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 листопада в Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни. До української делегації увійшли Кирило Буданов, Рустем Умєров, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький і Давид Арахамія.

Як повідомляли Новини.LIVE, Рустем Умєров заявив, що під час переговорів в Абу-Дабі Україна зосередиться на низці важливих політичних та безпекових питань. Він зазначив, що під час зустрічі сторони звірять позиції та скоординують подальші кроки перед наступним етапом переговорів.