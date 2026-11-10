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В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

10 листопада 2026 р. 13:40

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13:40 В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

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18:30 Україна готує переговори зі США, РФ, НАТО та країнами Е4: ефір Вечір.LIVE

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08:00 Нові правила проїзду в Києві та рух мостами: ефір Ранок.LIVE

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17:12 Судять генерала СБУ Сергія Дуку: онлайн-трансляція

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13:18 Аварійні відключення та дефіцит світла у Києві: ефір День.LIVE

Text

13:40 В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

Text

08:00 Перший день переговорів в Абу-Дабі: ефір Ранок.LIVE

9 листопада 2026
Text

18:30 Україна готує переговори зі США, РФ, НАТО та країнами Е4: ефір Вечір.LIVE

Text

13:18 Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни: ефір День.LIVE

Text

08:00 Нові правила проїзду в Києві та рух мостами: ефір Ранок.LIVE

У вівторок, 10 листопада, в Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори між Україною, США та Росією. Українська переговорна делегація заявила, що серед головних пріоритетів Києва — припинення бойових дій, надійні гарантії безпеки, економічне відновлення та гуманітарні питання.

Про це та інші важливі події в Україні й світі говоритимуть у прямому ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Прямий ефір День.LIVE

До обговорення долучаться:

  • Ігор Стокоз — виконавчий директор ГО "Євроатлантичний курс", заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації (2016–2019 рр.);
  • Андрій Магера — експерт із конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК;
  • Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова.
  • Олег Саркіц — експерт із геоекономіки;
  • Андрій Шабельніков — юрист, адвокат, голова Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань інвестиційної діяльності та приватизації.
  • Микола Томенко — політичний та громадський діяч;
  • Олексій Гетьман — військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 листопада в Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни. До української делегації увійшли Кирило Буданов, Рустем Умєров, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький і Давид Арахамія. 

Як повідомляли Новини.LIVE, Рустем Умєров заявив, що під час переговорів в Абу-Дабі Україна зосередиться на низці важливих політичних та безпекових питань. Він зазначив, що під час зустрічі сторони звірять позиції та скоординують подальші кроки перед наступним етапом переговорів.

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13:21 Україна готує заходи підтримки громад перед зимою: Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:16 Операція Карфаген: ОГП призначив перевірку щодо прокурорів

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