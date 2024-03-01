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Як дорослим впоратися з безсонням — відповів Комаровський

Як дорослим впоратися з безсонням — відповів Комаровський

01 березня 2024 р. 15:56

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15:56 Як дорослим впоратися з безсонням — відповів Комаровський

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14:01 Падіння ІЛ-76 — Лубінець анонсував перемовини з Росією щодо українських військовополонених

Text

13:23 Законопроєкт про мобілізацію — нардеп розповів, на якому етапі розгляду перебуває документ

Text

12:43 Правки до мобілізаційного закону набудуть чинності не відразу — хто відповідає за документ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:13 У "Слузі народу" пояснили важливість підвищення тарифів в Україні

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11:39 Росіяни намагаються захопити Часів Яр — чому місто стратегічно важливе для ворога

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11:04 В обхід санкцій — у російській зброї половина комплектуючих іноземного виробництва

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10:24 В Міненерго розглядають підвищення тарифів на світло — зміни торкнуться опалення та води

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08:00 Що зміниться в березні для українців — виплати, тарифи і не тільки — ефір Новини.LIVE

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В умовах повномасштабного вторгнення в українців частіше спостерігається проблема безсоння. Крім того, як зазначив лікар-педіатр Євген Комаровський, проблема самостійно не вирішиться й навпаки може порушити роботу інших органів. 

Як впоратися з безсонням — фахівець розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Чому виникає безсоння та як з ним боротися

За словами Комаровського, перша причина безсоння — це порушення біоритмів. Воно виникає як наслідок того, що людина постійно перебуває у закритому приміщенні й мало часу проводить на свіжому повітрі. 

"Людині потрібне яскраве сонячне світло. Якщо ви цілий день в приміщенні у підвалі, де немає сонця, організм втрачає біоритми, він не може адаптуватися: де день, а де ніч", — сказав Комаровський. 

Другою причиною безсоння, як додає, є відсутність фізичних навантажень, а також дефіцит таких вітамінів, як D, кальцію та магнію. Крім того, за його словами, негативно впливають гаджети — їх використання бажано обмежити за 2 години до сну. 

Зрештою, Комаровський наголошує, що вкрай важливо не залишатися з цією проблемою один-на-один. У разі виникнення безсоння слід звертатися за допомогою до профільних фахівців. 

"У лікаря є можливості вам допомогти: у нього є транквілізатори, і снодійні, і антидепресанти, є варіанти психотерапії, техніки медитації. Головне, щоб ви не залишилися один-на-один з цією проблемою", — сказав лікар. 

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь у знятті стресу та зігріванні. Також спеціаліст розповів про різницю між ВІЛ та СНІДом та назвав фактор, який провокує розвиток онкології.  

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16:00 На Тузлівських лиманах помітили унікальну сову з обличчям у формі серця

15:58 Українських біженців можуть зобов'язати платити за житло — в якій країні змінять правила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:23 Законопроєкт про мобілізацію — нардеп розповів, на якому етапі розгляду перебуває документ

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12:43 Правки до мобілізаційного закону набудуть чинності не відразу — хто відповідає за документ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:13 У "Слузі народу" пояснили важливість підвищення тарифів в Україні

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11:39 Росіяни намагаються захопити Часів Яр — чому місто стратегічно важливе для ворога

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