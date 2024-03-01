Як дорослим впоратися з безсонням — відповів Комаровський

В умовах повномасштабного вторгнення в українців частіше спостерігається проблема безсоння. Крім того, як зазначив лікар-педіатр Євген Комаровський, проблема самостійно не вирішиться й навпаки може порушити роботу інших органів.

Як впоратися з безсонням — фахівець розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Чому виникає безсоння та як з ним боротися

За словами Комаровського, перша причина безсоння — це порушення біоритмів. Воно виникає як наслідок того, що людина постійно перебуває у закритому приміщенні й мало часу проводить на свіжому повітрі.

"Людині потрібне яскраве сонячне світло. Якщо ви цілий день в приміщенні у підвалі, де немає сонця, організм втрачає біоритми, він не може адаптуватися: де день, а де ніч", — сказав Комаровський.

Другою причиною безсоння, як додає, є відсутність фізичних навантажень, а також дефіцит таких вітамінів, як D, кальцію та магнію. Крім того, за його словами, негативно впливають гаджети — їх використання бажано обмежити за 2 години до сну.

Зрештою, Комаровський наголошує, що вкрай важливо не залишатися з цією проблемою один-на-один. У разі виникнення безсоння слід звертатися за допомогою до профільних фахівців.

"У лікаря є можливості вам допомогти: у нього є транквілізатори, і снодійні, і антидепресанти, є варіанти психотерапії, техніки медитації. Головне, щоб ви не залишилися один-на-один з цією проблемою", — сказав лікар.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь у знятті стресу та зігріванні. Також спеціаліст розповів про різницю між ВІЛ та СНІДом та назвав фактор, який провокує розвиток онкології.