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Яка різниця між ВІЛ та СНІД — Комаровський розповів про симптоми та ризики інфікування

Яка різниця між ВІЛ та СНІД — Комаровський розповів про симптоми та ризики інфікування

14 лютого 2024 р. 17:14

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17:14 Яка різниця між ВІЛ та СНІД — Комаровський розповів про симптоми та ризики інфікування

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17:14 Яка різниця між ВІЛ та СНІД — Комаровський розповів про симптоми та ризики інфікування

Text

16:30 День закоханих — як змінилися ціни та попит на квіти у Києві

Text

15:45 До закону про мобілізацію вносять правки — чи блокуватимуть рахунки ухилянтів

Text

14:55 Аспіранти можуть отримати відстрочку — депутатка розповіла про правки до мобілізаційного закону

Text

14:10 Військова розповіла, з якими проблемами стикаються жінки у війську

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:50 В Україні скоротять кількість ВНЗ — депутатка назвала причину

Text

12:15 У "Слузі народу" анонсували велике кадрове "перезавантаження" держави

Text

11:40 Військовий розповів, як рекрутингові центри впливають на репутацію ТЦК

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11:01 Перезавантаження влади — чи торкнуться кадрові зміни Кабміну

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10:20 Польща вибачилась за розсипане зерно, а в Авдіївці провели ротацію — новини за 13 лютого

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Згідно зі статистикою, кожен 167 українець є ВІЛ-інфікованим і часто про це навіть не здогадується. Як зазначив лікар Євген Комаровський, така інфекція не передбачає за собою появу та вираження симптомів, ззовні людина виглядає абсолютно здоровою. З цього моменту і до появи СНІДу може пройти як декілька місяців, так і років. 

Про це видатний лікар розповів в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Діні Бернацькій. 

Які симптоми ВІЛ-інфекції

За словами Комаровського, навіть тоді, коли вірус імунодефіциту потрапляє в організм людини і вона стає його носієм, ззовні виглядає абсолютно здоровою. Через те, що інфекція не несе за собою жодних симптомів, особа не не здогадується про свою хворобу. 

Лікар наголошує, що ВІЛ-інфікований — це людина, яка не має симптомів, але аналіз показує зворотнє. Наголошує, що мета сучасної медицини — виявити інфекцію на тому етапі, поки вона не переросла у СНІД.

"Але вірус робить свою брудну справу, зменшує кількість клітин імунної системи і тоді ви починаєте хворіти певними інфекційними чи онкологічними хворобами. Тобто, зниження імунітету призводить до росту чи прояву певних інфекцій", — сказав Комаровський. 

Як розповів експерт, серед ризиків інфікування ВІЛ:

— незахищений статевий акт;

— переливання крові;

— вживання наркотиків.

Він додав, що моменту інфікування ВІЛ і до появи СНІДу може пройти декілька місяців, років, а то й навіть десятиліть. Це все індивідуально. 

Нагадаємо, українці обізнані про засоби контрацепції та користуються презервативами, вони частіше розглядають такий вид контрацепції, як захист від небажаної вагітності. Однак, 70% людей не думають про захист від СНІД.

Додамо, нещодавно у світі поширювалася інформація про ймовірну нову пандемію, називаючи її так званою Хворобою X. Це може статися не скоро, проте в Україні лікарні вже почали готуватися, аби реагувати на ймовірну загрозу оперативно. 

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17:49 Нардеп Гончаренко встряг у скандал через пошук самотніх жінок

17:47 Розпочалось засідання 19-го Рамштайну — Умєров назвав ключові теми зустрічі

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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