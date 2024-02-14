Яка різниця між ВІЛ та СНІД — Комаровський розповів про симптоми та ризики інфікування

Згідно зі статистикою, кожен 167 українець є ВІЛ-інфікованим і часто про це навіть не здогадується. Як зазначив лікар Євген Комаровський, така інфекція не передбачає за собою появу та вираження симптомів, ззовні людина виглядає абсолютно здоровою. З цього моменту і до появи СНІДу може пройти як декілька місяців, так і років.

Про це видатний лікар розповів в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Діні Бернацькій.

Які симптоми ВІЛ-інфекції

За словами Комаровського, навіть тоді, коли вірус імунодефіциту потрапляє в організм людини і вона стає його носієм, ззовні виглядає абсолютно здоровою. Через те, що інфекція не несе за собою жодних симптомів, особа не не здогадується про свою хворобу.

Лікар наголошує, що ВІЛ-інфікований — це людина, яка не має симптомів, але аналіз показує зворотнє. Наголошує, що мета сучасної медицини — виявити інфекцію на тому етапі, поки вона не переросла у СНІД.

"Але вірус робить свою брудну справу, зменшує кількість клітин імунної системи і тоді ви починаєте хворіти певними інфекційними чи онкологічними хворобами. Тобто, зниження імунітету призводить до росту чи прояву певних інфекцій", — сказав Комаровський.

Як розповів експерт, серед ризиків інфікування ВІЛ:

— незахищений статевий акт;

— переливання крові;

— вживання наркотиків.

Він додав, що моменту інфікування ВІЛ і до появи СНІДу може пройти декілька місяців, років, а то й навіть десятиліть. Це все індивідуально.

Нагадаємо, українці обізнані про засоби контрацепції та користуються презервативами, вони частіше розглядають такий вид контрацепції, як захист від небажаної вагітності. Однак, 70% людей не думають про захист від СНІД.

Додамо, нещодавно у світі поширювалася інформація про ймовірну нову пандемію, називаючи її так званою Хворобою X. Це може статися не скоро, проте в Україні лікарні вже почали готуватися, аби реагувати на ймовірну загрозу оперативно.