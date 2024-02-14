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Какая разница между ВИЧ и СПИД — Комаровский рассказал о симптомах и рисках инфицирования

Какая разница между ВИЧ и СПИД — Комаровский рассказал о симптомах и рисках инфицирования

14 февраля 2024 г. 17:14

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12:50 В Украине сократят количество вузов — депутат назвала причину

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Согласно статистике, каждый 167 украинец ВИЧ-инфицирован и часто об этом даже не догадывается. Как отметил врач Евгений Комаровский, такая инфекция не предполагает появления и выражения симптомов, извне человек выглядит абсолютно здоровым. С этого момента до появления СПИДа может пройти как несколько месяцев, так и лет.

Об этом выдающийся врач рассказал в интервью ведущей Новини.LIVE Дине Бернацкой.

Какие симптомы ВИЧ-инфекции

По словам Комаровского, даже тогда, когда вирус иммунодефицита попадает в организм человека и он становится его носителем, внешне выглядит абсолютно здоровым. Из-за того, что инфекция не несет за собой никаких симптомов, лицо не догадывается о своей болезни.

Врач отмечает, что ВИЧ-инфицированный — это человек, у которого нет симптомов, но анализ показывает обратное. Подчеркивает, что цель современной медицины — выявить инфекцию на том этапе, пока она не переросла в СПИД.

"Но вирус делает свое грязное дело, уменьшает количество клеток иммунной системы и тогда вы начинаете болеть определенными инфекционными или онкологическими болезнями. То есть снижение иммунитета приводит к росту или проявлению определенных инфекций", — сказал Комаровский.

Как рассказал эксперт, среди рисков инфицирования ВИЧ:

— незащищенный половой акт;

— переливание крови;

— употребление наркотиков.

Он добавил, что момент инфицирования ВИЧ и до появления СПИДа может пройти несколько месяцев, лет, а то и даже десятилетий. Это все индивидуально.

Напомним, украинцы знают о средствах контрацепции и пользуются презервативами, они чаще рассматривают такой вид контрацепции, как защита от нежелательной беременности. Однако 70% людей не думают о защите от СПИДа.

Добавим, недавно в мире распространялась информация о вероятной новой пандемии, называя ее так называемой Болезнью X. Это может произойти не скоро, однако в Украине больницы уже начали готовиться, чтобы реагировать на вероятную угрозу оперативно.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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