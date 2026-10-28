Новые детали переговоров: РФ настроена на серьезный разговор: эфир День.LIVE

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что, по его мнению, РФ серьезно настроена на встречу в Абу-Даби . Такое впечатление создалось у президента после разговора диктатора РФ Путина с европейскими лидерами. Ранее подготовку к запланированным трехсторонним переговорам между Украиной, США и РФ обсуждали во время брифинга в Осло. Она должна состояться в ноябре этого года.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE .

Гости эфира:

Андрей Ковалев, кандидат политических наук;

Леонид Косянчук, экспрезидент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины";

Александр Коваленко, представитель Запорожской областной военной администрации;

Дмитрий Кащенко, Герой Украины, полковник ВСУ в отставке;

Андрей Ткачук, майор ВСУ, политолог;

Игорь Ясько, адвокат, кандидат юридических наук;

Богдан Бондаренко, эксперт по конституционному праву и политике;

Зиновий Свереда, доктор социальной экономики, военнослужащий ВСУ.

Мы писали, что Владимир Зеленский сообщил журналистам о возможной встрече в Абу-Даби. По его мнению, основными темами переговоров станут деэскалация в энергетической и морской сферах, обмен пленными стран, завершение войны и встречи лидеров государств.

Новини.LIVE информировали, что Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский преследуют общую цель — завершение войны. Однако их мировоззрение сильно отличается, по мнению Зеленского, украинцы лучше понимают психологию диктатора РФ Путина и россиян в целом.