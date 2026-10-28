Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Новые детали переговоров: РФ настроена на серьезный разговор: эфир День.LIVE arrow
Новые детали переговоров: РФ настроена на серьезный разговор: эфир День.LIVE

Новые детали переговоров: РФ настроена на серьезный разговор: эфир День.LIVE

28 октября 2026 г. 13:05

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:05 Новые детали переговоров: РФ настроена на серьезный разговор: эфир День.LIVE

Text

08:00 Успех на дистанции 15 км: Зеленский заявил о самых сильных позициях ВСУ: эфир Ранок.LIVE

27 октября 2026
Text

17:26 В Киеве перекрыли Южный мост: эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 ЕС возобновил переговоры с Путиным, Зеленский комментирует этот контакт: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский поручил организовать кольцевую оборону городов: эфир Ранок.LIVE

26 октября 2026
Text

18:09 В Украине изменят правила бронирования: эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Верховная Рада продлила военное положение в Украине: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский рассказал, чего Киев будет требовать от переговоров с РФ и США: эфир Ранок.LIVE

23 октября 2026
Text

18:00 Атака дронов на РФ и эвакуация из Москва-Сити: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Минобороны подтверждает проблемы со Starshield: эфир День.LIVE

Text

13:05 Новые детали переговоров: РФ настроена на серьезный разговор: эфир День.LIVE

Text

08:00 Успех на дистанции 15 км: Зеленский заявил о самых сильных позициях ВСУ: эфир Ранок.LIVE

27 октября 2026
Text

17:26 В Киеве перекрыли Южный мост: эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 ЕС возобновил переговоры с Путиным, Зеленский комментирует этот контакт: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский поручил организовать кольцевую оборону городов: эфир Ранок.LIVE

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что, по его мнению, РФ серьезно настроена на встречу в Абу-Даби . Такое впечатление создалось у президента после разговора диктатора РФ Путина с европейскими лидерами. Ранее подготовку к запланированным трехсторонним переговорам между Украиной, США и РФ обсуждали во время брифинга в Осло. Она должна состояться в ноябре этого года.

Смотрите об этом в прямом эфире День.LIVE .

Гости эфира:

  • Андрей Ковалев, кандидат политических наук;
  • Леонид Косянчук, экспрезидент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины";
  • Александр Коваленко, представитель Запорожской областной военной администрации;
  • Дмитрий Кащенко, Герой Украины, полковник ВСУ в отставке;
  • Андрей Ткачук, майор ВСУ, политолог;
  • Игорь Ясько, адвокат, кандидат юридических наук;
  • Богдан Бондаренко, эксперт по конституционному праву и политике;
  • Зиновий Свереда, доктор социальной экономики, военнослужащий ВСУ.

Мы писали, что Владимир Зеленский сообщил журналистам о возможной встрече в Абу-Даби. По его мнению, основными темами переговоров станут деэскалация в энергетической и морской сферах, обмен пленными стран, завершение войны и встречи лидеров государств.

Новини.LIVE информировали, что Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский преследуют общую цель — завершение войны. Однако их мировоззрение сильно отличается, по мнению Зеленского, украинцы лучше понимают психологию диктатора РФ Путина и россиян в целом.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:32 Пенсии и соцвыплаты могут вырасти: что заложили в бюджет на 2027 год

13:27 В Украине прошла Молодежная климатическая конференция Green Rising Ukraine

13:15 Будет не только штраф: чем обернется препятствование работе ТЦК

13:06 Что понадобится украинцам для дорогих покупок в Польше с 2027 года

Text

13:05 Новые детали переговоров: РФ настроена на серьезный разговор: эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Помощь от ЮНИСЕФ на зиму: где и кто из семей получит

12:56 Такого не было: Буданов опроверг спор с Виткоффом

12:53 Из-за атак РФ в четырех областях исчез свет

12:53 В Украине разоблачили группу, перепродававшую ВСУ дроны под видом новых

12:33 Как развестись на расстоянии: адвокат дал совет украинцам за границей

13:32 Пенсии и соцвыплаты могут вырасти: что заложили в бюджет на 2027 год

13:27 В Украине прошла Молодежная климатическая конференция Green Rising Ukraine

13:15 Будет не только штраф: чем обернется препятствование работе ТЦК

13:06 Что понадобится украинцам для дорогих покупок в Польше с 2027 года

13:00 Помощь от ЮНИСЕФ на зиму: где и кто из семей получит

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:56 Такого не было: Буданов опроверг спор с Виткоффом

12:53 Из-за атак РФ в четырех областях исчез свет

12:53 В Украине разоблачили группу, перепродававшую ВСУ дроны под видом новых

12:33 Как развестись на расстоянии: адвокат дал совет украинцам за границей

Эксклюзив

12:31 Денежное обеспечение военнослужащих в 2027 году: что готовит правительство

08:53 Что ждет одесситов уже этой зимой: прогнозы синоптиков

27 октября

06:33 Памятник Пушкину в Одессе: что думают одесситы о его сносе

24 октября

06:33 На границе с Молдовой предлагают изменения: как реагируют одесситы

23 октября

06:33 Перевод часов на час назад: как к этому относятся одесситы

22 октября

06:33 Помидоры и сало дорожают: сколько стоят продукты на рынке в Одессе

21 октября

06:33 Будущее одесских хрущевок: снос или модернизация спальных районов

Эксклюзив

06:17 Завершение войны и переговоры о Ялте-2 — эксклюзив с Виктором Ющенко

20 октября

06:32 Выборы в Украине во время войны: поддерживают ли эту идею одесситы

17 октября

06:33 Страшнее обстрелов: жители Николаева о причинах выезда

16 октября

06:28 Овощи дорожают: как изменились цены на одесском Привозе

Text

13:05 Новые детали переговоров: РФ настроена на серьезный разговор: эфир День.LIVE

Text

08:00 Успех на дистанции 15 км: Зеленский заявил о самых сильных позициях ВСУ: эфир Ранок.LIVE

27 октября
Text

17:26 В Киеве перекрыли Южный мост: эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 ЕС возобновил переговоры с Путиным, Зеленский комментирует этот контакт: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский поручил организовать кольцевую оборону городов: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Успех на дистанции 15 км: Зеленский заявил о самых сильных позициях ВСУ: эфир Ранок.LIVE

Успех на дистанции 15 км: Зеленский заявил о самых сильных позициях ВСУ: эфир Ранок.LIVE

28 октября 2026 г. 8:00
В Киеве перекрыли Южный мост: эфир Вечір.LIVE

В Киеве перекрыли Южный мост: эфир Вечір.LIVE

27 октября 2026 г. 17:26
ЕС возобновил переговоры с Путиным, Зеленский комментирует этот контакт: эфир День.LIVE

ЕС возобновил переговоры с Путиным, Зеленский комментирует этот контакт: эфир День.LIVE

27 октября 2026 г. 13:03
Зеленский поручил организовать кольцевую оборону городов: эфир Ранок.LIVE

Зеленский поручил организовать кольцевую оборону городов: эфир Ранок.LIVE

27 октября 2026 г. 8:00
В Украине изменят правила бронирования: эфир Вечір.LIVE

В Украине изменят правила бронирования: эфир Вечір.LIVE

26 октября 2026 г. 18:09
Верховная Рада продлила военное положение в Украине: эфир День.LIVE

Верховная Рада продлила военное положение в Украине: эфир День.LIVE

26 октября 2026 г. 13:12
Зеленский рассказал, чего Киев будет требовать от переговоров с РФ и США: эфир Ранок.LIVE

Зеленский рассказал, чего Киев будет требовать от переговоров с РФ и США: эфир Ранок.LIVE

26 октября 2026 г. 8:00
Атака дронов на РФ и эвакуация из Москва-Сити: эфир Вечір.LIVE

Атака дронов на РФ и эвакуация из Москва-Сити: эфир Вечір.LIVE

23 октября 2026 г. 18:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации