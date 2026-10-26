Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что после пересмотра правил бронирования от мобилизации более 90–95% работников предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов смогут сохранить отсрочку. В то же время правительство планирует сократить количество необоснованных бронирований, не допустить негативных последствий для экономики и создать условия для ротации военнослужащих.

Об этом и других важных событиях будут говорить в эфире Вечір.LIVE, передает портал Новини.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:

Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины";

Константин Немичев — заместитель командира полка беспилотных систем "Кракен 1654" в составе 3-го армейского корпуса;

Андрей Добрянский — эксперт Центра отношений США и Украины;

Олесь Доний — политолог, общественный деятель;

Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Ростислав Хотин — международный редактор Радио Свобода (Прага);

Оксана Савчук — народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Полина Марченко — адвокат.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Кирилл Буданов подчеркнул необходимость привлекать украинских ветеранов к формированию будущего государства. По его словам, военные после возвращения к гражданской жизни должны получить возможности для реализации своего опыта и потенциала.

Также Новини.LIVE писал, что украинские сети АЗС за собственные средства финансируют установку защитных сооружений от российских атак. По словам эксперта топливного рынка Сергея Куюна, мобильное укрытие на десять человек стоит от 1,4 до 2 млн гривен. Из-за высокой стоимости позволить себе такие расходы могут преимущественно крупные сети автозаправочных станций.