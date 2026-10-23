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Главная arrow Відео arrow Подготовка к переговорам Украина–США–РФ в ноябре: эфир Ранок.LIVE arrow
Подготовка к переговорам Украина–США–РФ в ноябре: эфир Ранок.LIVE

Подготовка к переговорам Украина–США–РФ в ноябре: эфир Ранок.LIVE

23 октября 2026 г. 8:00

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08:00 Мирные переговоры по поводу войны продолжатся: эфир Ранок.LIVE

21 октября 2026
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19:00 Митинги против Кличко, подготовка к зиме и укрытия: Київський час

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18:00 Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE

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13:14 Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: эфир День.LIVE

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08:00 Виткофф и Кушнер встретятся с Путиным: эфир Ранок.LIVE

20 октября 2026
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16:57 Зеленский прибыл в Осло на переговоры: эфир Вечір.LIVE

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13:25 Зеленский встретится с Виткоффом в Осло: эфир День.LIVE

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08:00 Подготовка к переговорам Украина–США–РФ в ноябре: эфир Ранок.LIVE

22 октября 2026
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17:09 Россия определила новые цели, Зеленский предупредил о новых атаках: эфир Вечір.LIVE

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13:48 Россия выпустила 21 ракету по Киеву после переговоров: эфир День.LIVE

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08:00 Мирные переговоры по поводу войны продолжатся: эфир Ранок.LIVE

21 октября 2026
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19:00 Митинги против Кличко, подготовка к зиме и укрытия: Київський час

Гостями эфира Ранок.LIVE стали политтехнолог Ярослав Макитра, инструктор по безопасности Ассоциации саперов Украины Игорь Молодан, директор Центра стратегической аналитики и международных исследований Андрей Грубинко, главный сержант роты БПАК 1-го мотопехотного батальона 58-го ОМПБр "Викинг", социолог Андрей Еременко, нардеп Галина Янченко, энергетический эксперт Станислав Игнатьев, доктор экономических наук Ярослав Жалило, кореевед Николай Полищук и кандидат медицинских наук Майя Руселевич.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшие дни ожидает получить от государственного секретаря США Марко Рубио сигналы по вопросам, которые стороны обсуждали во время недавнего диалога.

Кроме того, украинская делегация проведет совместный брифинг с американскими и европейскими представителями.

После этого запланирована совместная встреча для обсуждения позиций с участием представителей Украины, США и Европы.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, США могут заставить Россию прекратить войну против Украины. По его словам, первоочередной задачей должно стать прекращение активных боевых действий с Россией. Только после этого можно переходить к обсуждению гарантий безопасности и других условий будущего мирного урегулирования.

Ранее Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не должен уйти от ответственности за развязывание войны против Украины. Такое заявление он сделал на фоне стремления президента США Дональда Трампа и других западных лидеров возобновить энергетическое сотрудничество с Россией.

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08:30 Моральный ущерб за издевки: суд обязал обидчика выплатить компенсацию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:20 Какие налоги должны заплатить ФЛП 1 группы: суммы в ноябре 2026 года

08:08 В Тибете произошло землетрясение магнитудой 7 баллов: есть жертвы

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