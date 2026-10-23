Гостями эфира Ранок.LIVE стали политтехнолог Ярослав Макитра, инструктор по безопасности Ассоциации саперов Украины Игорь Молодан, директор Центра стратегической аналитики и международных исследований Андрей Грубинко, главный сержант роты БПАК 1-го мотопехотного батальона 58-го ОМПБр "Викинг", социолог Андрей Еременко, нардеп Галина Янченко, энергетический эксперт Станислав Игнатьев, доктор экономических наук Ярослав Жалило, кореевед Николай Полищук и кандидат медицинских наук Майя Руселевич.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшие дни ожидает получить от государственного секретаря США Марко Рубио сигналы по вопросам, которые стороны обсуждали во время недавнего диалога.

Кроме того, украинская делегация проведет совместный брифинг с американскими и европейскими представителями.

После этого запланирована совместная встреча для обсуждения позиций с участием представителей Украины, США и Европы.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, США могут заставить Россию прекратить войну против Украины. По его словам, первоочередной задачей должно стать прекращение активных боевых действий с Россией. Только после этого можно переходить к обсуждению гарантий безопасности и других условий будущего мирного урегулирования.

Ранее Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не должен уйти от ответственности за развязывание войны против Украины. Такое заявление он сделал на фоне стремления президента США Дональда Трампа и других западных лидеров возобновить энергетическое сотрудничество с Россией.