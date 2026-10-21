Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что согласится на соглашение, предусматривающее прекращение огня на нынешней линии фронта. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Ведущий поинтересовался у Владимира Зеленского, согласился бы он на соглашение, по которому Украина сохранит контроль над 75% или большей частью своей территории. Президент ответил утвердительно, подчеркнув, что сейчас необходимо остановить боевые действия. По его мнению, первым шагом должно стать прекращение огня. После этого Украина планирует обратиться к президенту США Дональду Трампу и европейским лидерам для обсуждения гарантий безопасности.

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Гости:

Сергей Ауслендер, журналист (Израиль);

Пётр Кульпа, польский эксперт, бывший член правительства Польши;

Дима Зицер, доктор педагогических наук, писатель;

Дмитрий Довгополый, американист, кандидат исторических наук, бывший сотрудник Секретариата ООН (1987–2019 гг.);

Игорь Луценко, военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки;

Максим Бахматов, председатель Деснянской районной государственной администрации;

Владимир Омельченко, директор энергетических программ "Центра Разумкова";

Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию.

Новини.LIVE писали, что после этого заявления он добавил, что сейчас Украине необходимо вернуть 9,5 млн человек, которые лишились жилья из-за войны с РФ и в настоящее время находятся в других странах. По его словам, стране нужно просто вернуть людей и строить мирную жизнь.

Мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет ждать спецпосланника США Стива Виткоффа в Осло после встречи с российским руководством. По его словам, о результатах переговоров с РФ должен сообщить представитель Норвегии.