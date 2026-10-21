Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE arrow
Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE

Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE

21 октября 2026 г. 18:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:00 Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: эфир День.LIVE

Text

08:00 Виткофф и Кушнер встретятся с Путиным: эфир Ранок.LIVE

20 октября 2026
Text

16:57 Зеленский прибыл в Осло на переговоры: эфир Вечір.LIVE

Text

13:25 Зеленский встретится с Виткоффом в Осло: эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине ужесточат наказание для уклонистов и СЗЧ: эфир Ранок.LIVE

19 октября 2026
Text

18:19 Возможна ли встреча Трампа, Си и Путина: эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Митинг против Кличко в Киеве: эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

Text

13:18 США не предупредили Украину о баллистической атаке РФ на Киев: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский рассказал о самом худшем сценарии в связи с позицией США: эфир Ранок.LIVE

Text

18:00 Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: эфир День.LIVE

Text

08:00 Виткофф и Кушнер встретятся с Путиным: эфир Ранок.LIVE

20 октября 2026
Text

16:57 Зеленский прибыл в Осло на переговоры: эфир Вечір.LIVE

Text

13:25 Зеленский встретится с Виткоффом в Осло: эфир День.LIVE

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что согласится на соглашение, предусматривающее прекращение огня на нынешней линии фронта. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Ведущий поинтересовался у Владимира Зеленского, согласился бы он на соглашение, по которому Украина сохранит контроль над 75% или большей частью своей территории. Президент ответил утвердительно, подчеркнув, что сейчас необходимо остановить боевые действия. По его мнению, первым шагом должно стать прекращение огня. После этого Украина планирует обратиться к президенту США Дональду Трампу и европейским лидерам для обсуждения гарантий безопасности.

Смотрите об этом в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

  • Сергей Ауслендер, журналист (Израиль);
  • Пётр Кульпа, польский эксперт, бывший член правительства Польши;
  • Дима Зицер, доктор педагогических наук, писатель;
  • Дмитрий Довгополый, американист, кандидат исторических наук, бывший сотрудник Секретариата ООН (1987–2019 гг.);
  • Игорь Луценко, военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки;
  • Максим Бахматов, председатель Деснянской районной государственной администрации;
  • Владимир Омельченко, директор энергетических программ "Центра Разумкова";
  • Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию.

Новини.LIVE писали, что после этого заявления он добавил, что сейчас Украине необходимо вернуть 9,5 млн человек, которые лишились жилья из-за войны с РФ и в настоящее время находятся в других странах. По его словам, стране нужно просто вернуть людей и строить мирную жизнь.

Мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет ждать спецпосланника США Стива Виткоффа в Осло после встречи с российским руководством. По его словам, о результатах переговоров с РФ должен сообщить представитель Норвегии.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:22 Чехия введет ряд ограничений для украинцев: что будет с выплатами

18:20 Власти упростили процедуру оформления налоговых льгот для фронтовиков

18:12 В Харькове потеплеет до +16°: прогноз погоды на завтра

18:05 УЗ запустит новые международные поезда: маршруты и график отправлений

Text

18:00 Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:57 Единовременная помощь военнослужащим: кто может получить до 33 тысяч гривен

17:52 Зеленский: Я не буду ждать Виткоффа в Осло

17:35 В Нидерландах показали фильм о преступлениях РФ на Харьковщине

Эксклюзив

17:32 Медики Третьего корпуса спасли ногу ребенку, раненому российским авиаударом

Эксклюзив

17:27 Дополнительные выборы не изменят кардинально политику США: эксперт

18:22 Чехия введет ряд ограничений для украинцев: что будет с выплатами

18:20 Власти упростили процедуру оформления налоговых льгот для фронтовиков

18:12 В Харькове потеплеет до +16°: прогноз погоды на завтра

18:05 УЗ запустит новые международные поезда: маршруты и график отправлений

17:57 Единовременная помощь военнослужащим: кто может получить до 33 тысяч гривен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:52 Зеленский: Я не буду ждать Виткоффа в Осло

17:35 В Нидерландах показали фильм о преступлениях РФ на Харьковщине

Эксклюзив

17:32 Медики Третьего корпуса спасли ногу ребенку, раненому российским авиаударом

Эксклюзив

17:27 Дополнительные выборы не изменят кардинально политику США: эксперт

17:12 Яйца в супермаркетах подешевели: что происходит с ценами в Украине

06:33 Будущее одесских хрущевок: снос или модернизация спальных районов

Эксклюзив

06:17 Завершение войны и переговоры о Ялте-2 — эксклюзив с Виктором Ющенко

20 октября

06:32 Выборы в Украине во время войны: поддерживают ли эту идею одесситы

17 октября

06:33 Страшнее обстрелов: жители Николаева о причинах выезда

16 октября

06:28 Овощи дорожают: как изменились цены на одесском Привозе

15 октября

06:33 Зима без света и тепла: как одесситы готовятся к холодам

14 октября
Эксклюзив

20:08 Собственная квартира за границей: как и где украинцам купить жилье

06:33 Подготовка к зиме: будут ли одесситы с теплом в домах

12 октября

22:33 Энергетическое перемирие: одесситы о заявлении Трампа

10 октября

06:33 Ситуация в Николаеве: планируют ли горожане уезжать за границу

Text

18:00 Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: эфир День.LIVE

Text

08:00 Виткофф и Кушнер встретятся с Путиным: эфир Ранок.LIVE

20 октября
Text

16:57 Зеленский прибыл в Осло на переговоры: эфир Вечір.LIVE

Text

13:25 Зеленский встретится с Виткоффом в Осло: эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: эфир День.LIVE

Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: эфир День.LIVE

21 октября 2026 г. 13:14
Виткофф и Кушнер встретятся с Путиным: эфир Ранок.LIVE

Виткофф и Кушнер встретятся с Путиным: эфир Ранок.LIVE

21 октября 2026 г. 8:00
Зеленский прибыл в Осло на переговоры: эфир Вечір.LIVE

Зеленский прибыл в Осло на переговоры: эфир Вечір.LIVE

20 октября 2026 г. 16:57
Зеленский встретится с Виткоффом в Осло: эфир День.LIVE

Зеленский встретится с Виткоффом в Осло: эфир День.LIVE

20 октября 2026 г. 13:25
В Украине ужесточат наказание для уклонистов и СЗЧ: эфир Ранок.LIVE

В Украине ужесточат наказание для уклонистов и СЗЧ: эфир Ранок.LIVE

20 октября 2026 г. 8:00
Возможна ли встреча Трампа, Си и Путина: эфир Вечір.LIVE

Возможна ли встреча Трампа, Си и Путина: эфир Вечір.LIVE

19 октября 2026 г. 18:19
Митинг против Кличко в Киеве: эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

Митинг против Кличко в Киеве: эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

19 октября 2026 г. 16:39
США не предупредили Украину о баллистической атаке РФ на Киев: эфир День.LIVE

США не предупредили Украину о баллистической атаке РФ на Киев: эфир День.LIVE

19 октября 2026 г. 13:18

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации