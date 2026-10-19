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США не предупредили Украину о баллистической атаке РФ на Киев: эфир День.LIVE

США не предупредили Украину о баллистической атаке РФ на Киев: эфир День.LIVE

19 октября 2026 г. 13:18

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Вечером 18 октября во время российской баллистической атаки на Киев украинские военные не получили заблаговременного предупреждения от США, однако самостоятельно обнаружили ракеты. Причины отсутствия информации выясняются. Во время повторной атаки ночью 19 октября предупреждение от партнеров поступило, однако времени на реагирование было мало. В результате обстрелов повреждена станция метро, еще две временно закрыты.

Об этом и не только будут говорить в эфире "День.LIVE" в понедельник, 19 октября.

Гости эфира:

  • Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины (2016–2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;
  • Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА;
  • Вячеслав Кириленко, вице-премьер-министр (2014–2019 гг.);
  • Виктория Вдовиченко, содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики Кембриджского университета;
  • Дарья Свистула, адвокат, руководитель Комитета Федерации работодателей Украины по вопросам защиты бизнеса и прав собственности;
  • Александр Колесниченко, политолог, аналитик по международной политике;
  • Оксана Выговская, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил отсутствие заблаговременного предупреждения от США о российской баллистической атаке на Киев. По его словам, украинские военные самостоятельно обнаружили ракеты, а обстоятельства ситуации выясняются.

Также Новини.LIVE писали, что в результате российской атаки в Киеве повреждены торговые ряды вблизи улицы Черниговской. На месте зафиксированы последствия обстрела.

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