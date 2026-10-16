По информации собеседников Bloomberg, вопрос о поставках дополнительных ракет Storm Shadow обсуждался в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с британским премьером Энди Бернемом в Лондоне. Великобритания, по данным источников издания, выступает за продолжение украинских ударов по территории России, рассматривая их как способ противодействия российским атакам.

Об этом и другом будут говорить в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня важные события и темы в Украине и мире будут обсуждать

Дмитрий Левусь - политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";

Вадим Гречковский – адвокат;

Леся Забуранная - народная депутат от фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по расходам государственного бюджета Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета;

Андрей Кривущенко - офицер батальона "Свобода" 23-го штурмового полка "Р.У.Г." Корпуса НГУ "Хартия";

Елена Шуляк – председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

Петр Олещук – политолог;

Руслан Рохов – политтехнолог;

Андрей Магера – эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК;

Юлия Чудновец - PR-директор группы компаний "Эпицентр".

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Великобритания объявила о выделении 45 млн фунтов стерлингов (около 58,5 млн долларов) на ракеты противовоздушной обороны для Украины и о намерении ускорить их передачу. Об этом британское правительство заявило накануне запланированного на 14 октября визита Владимира Зеленского в Лондон, одновременно призвав партнеров усилить санкционное давление на Россию.

Как сообщали Новини.LIVE, 5 октября Зеленский сообщил об усилении украинской противовоздушной обороны, в частности об увеличении количества турелей и специальных групп, противодействующих российским дронам типа "Шахед". Также Украина готовит новые контракты на поставку систем ПВО и ракет к ним.