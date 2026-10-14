Россия нанесла ракетный удар по Киеву: эфир Ранок.LIVE

Утром 14 октября Россия нанесла несколько волн баллистических ударов по Киеву. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура столицы, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением, а также с работой общественного транспорта. Во время обстрела в городе неоднократно раздавались взрывы.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 14 октября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Ростислав Хотин — международный редактор "Радио Свобода";

Зиновий Свереда — доктор социальной экономики, военнослужащий ВСУ;

Сергей Козырь — народный депутат от фракции "Слуга народа", соучредитель ОО "ВПЛ Украины";

Виктор Трегубов — пресс-секретарь Группировки объединенных сил, подполковник;

София Федина — народный депутат Украины, партия "Европейская Солидарность";

Леонид Быцюра — заведующий кафедрой экологии и здравоохранения Западноукраинского национального университета;

Богдан Долинце — эксперт по вопросам авиационного рынка;

Оксана Савчук — народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Алексей Гарань — политолог, профессор Киево-Могилянской академии, научный советник Фонда "Деминициативы".

Новини.LIVE сообщали, что в результате российской атаки на энергетические объекты Киева и области в столице ввели аварийные отключения света. Ограничения действуют в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, а стабилизационные графики в этих районах временно не действуют.

Новини.LIVE также сообщали, что утром 14 октября российские войска несколько раз атаковали Киев баллистическими ракетами. Взрывы также раздавались в Киевской области, Житомире и Харькове, а Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе. Кроме того, россияне запустили ракету в направлении Полтавы и нанесли удар управляемыми авиабомбами по Днепру.