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Россия нанесла ракетный удар по Киеву: эфир Ранок.LIVE

Россия нанесла ракетный удар по Киеву: эфир Ранок.LIVE

14 октября 2026 г. 8:10

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12 октября 2026
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17:59 Зеленский сообщил о повреждении энергосети: эфир Вечір.LIVE

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13:08 В Украине ввели аварийные отключения электричества: эфир День.LIVE

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08:10 Россия нанесла ракетный удар по Киеву: эфир Ранок.LIVE

13 октября 2026
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22:44 Захватит ли РФ Донбасс и пойдет ли на Киев: интервью с Александром Пивненко

Text

18:26 Украину не предупредили о запуске баллистической ракеты по Киеву: эфир Вечір.LIVE

Text

13:37 Россия наносит удары по Украине с разных направлений: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский обнародовал данные о потерях РФ в войне: эфир Ранок.LIVE

Утром 14 октября Россия нанесла несколько волн баллистических ударов по Киеву. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура столицы, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением, а также с работой общественного транспорта. Во время обстрела в городе неоднократно раздавались взрывы.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 14 октября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Ростислав Хотин — международный редактор "Радио Свобода";
  • Зиновий Свереда — доктор социальной экономики, военнослужащий ВСУ;
  • Сергей Козырь — народный депутат от фракции "Слуга народа", соучредитель ОО "ВПЛ Украины";
  • Виктор Трегубов — пресс-секретарь Группировки объединенных сил, подполковник;
  • София Федина — народный депутат Украины, партия "Европейская Солидарность";
  • Леонид Быцюра — заведующий кафедрой экологии и здравоохранения Западноукраинского национального университета;
  • Богдан Долинце — эксперт по вопросам авиационного рынка;
  • Оксана Савчук — народный депутат, комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Алексей Гарань — политолог, профессор Киево-Могилянской академии, научный советник Фонда "Деминициативы".

Новини.LIVE сообщали, что в результате российской атаки на энергетические объекты Киева и области в столице ввели аварийные отключения света. Ограничения действуют в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, а стабилизационные графики в этих районах временно не действуют.

Новини.LIVE также сообщали, что утром 14 октября российские войска несколько раз атаковали Киев баллистическими ракетами. Взрывы также раздавались в Киевской области, Житомире и Харькове, а Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе. Кроме того, россияне запустили ракету в направлении Полтавы и нанесли удар управляемыми авиабомбами по Днепру.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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