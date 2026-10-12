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Зеленский ответил на предложение Трампа о перемирии в энергетической сфере: эфир "Ранок.LIVE"

Зеленский ответил на предложение Трампа о перемирии в энергетической сфере: эфир "Ранок.LIVE"

12 октября 2026 г. 7:29

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17:30 Зеленский рассказал, как заставить Путина сесть за стол переговоров: эфир Вечір.LIVE

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13:12 Россия ударила по Краматорску, десятки погибших: эфир День.LIVE

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08:00 ЕС одобрил масштабные санкции против РФ — 1600 человек и компаний: эфир Ранок.LIVE

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19:00 Транспортный коллапс, удары по мостам и свету: эфир Київський час

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18:08 Украина готова к трехсторонним переговорам в октябре: эфир Вечір.LIVE

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07:29 Зеленский ответил на предложение Трампа о перемирии в энергетической сфере: эфир "Ранок.LIVE"

9 октября 2026
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17:59 Зеленский сообщил о повреждении энергосети: эфир Вечір.LIVE

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13:08 В Украине ввели аварийные отключения электричества: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский поручил СБУ подготовить ответ РФ за Краматорск и Прилуки: эфир Ранок.LIVE

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20:49 Доллар по 45, цены и массовый отток из городов: "Світ на зламі" с Алексеем Кущем

Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном энергетическом перемирии между Украиной и Россией, заявив, что обе стороны уже согласились прекратить удары по энергетическим объектам. В то же время Владимир Зеленский заявил, что узнал о договоренности из слов Трампа. Украина, по его словам, готова поддержать перемирие, если Россия также прекратит атаки.

Об этом и не только будут говорить в эфире "Ранок.LIVE" в понедельник, 12 октября.

Гости эфира:

  • Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий;
  • Андрей Грубинко — доктор исторических наук, профессор, директор Центра стратегической аналитики и международных исследований;
  • Борис Гулкевич — военный аналитик Defense Express;
  • Пилот экипажа перехватчиков 23-й бригады "Хортица" Национальной гвардии Украины под псевдонимом "Потап";
  • Ярослав Жалило — доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;
  • Геннадий Дубов — кандидат юридических наук, политический эксперт;
  • Александр Шкин — директор Ассоциации "Укрводоканалекология";
  • Сергей Силин — бренд-менеджер EcoFlow в Украине;
  • Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА;
  • Екатерина Рудник — психотерапевт, психолог благотворительного фонда "Голоса детей".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 11 октября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией. Однако соглашение, предложенное американским лидером, предусматривает исключительно прекращение ударов по НПЗ, а не договоренность о защите энергетики в целом.

Также Новини.LIVE сообщали, что в тот же день президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен основные вопросы, касающиеся дальнейшего сотрудничества с Евросоюзом. По итогам беседы Зеленский поблагодарил партнеров за военную помощь и сообщил об ожидаемом выделении новых средств уже на следующей неделе.

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