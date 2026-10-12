Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном энергетическом перемирии между Украиной и Россией, заявив, что обе стороны уже согласились прекратить удары по энергетическим объектам. В то же время Владимир Зеленский заявил, что узнал о договоренности из слов Трампа. Украина, по его словам, готова поддержать перемирие, если Россия также прекратит атаки.

Об этом и не только будут говорить в эфире "Ранок.LIVE" в понедельник, 12 октября.

Гости эфира:

Юрий Корольчук — соучредитель Института энергетических стратегий;

Андрей Грубинко — доктор исторических наук, профессор, директор Центра стратегической аналитики и международных исследований;

Борис Гулкевич — военный аналитик Defense Express;

Пилот экипажа перехватчиков 23-й бригады "Хортица" Национальной гвардии Украины под псевдонимом "Потап";

Ярослав Жалило — доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Геннадий Дубов — кандидат юридических наук, политический эксперт;

Александр Шкин — директор Ассоциации "Укрводоканалекология";

Сергей Силин — бренд-менеджер EcoFlow в Украине;

Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА;

Екатерина Рудник — психотерапевт, психолог благотворительного фонда "Голоса детей".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 11 октября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией. Однако соглашение, предложенное американским лидером, предусматривает исключительно прекращение ударов по НПЗ, а не договоренность о защите энергетики в целом.

Также Новини.LIVE сообщали, что в тот же день президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен основные вопросы, касающиеся дальнейшего сотрудничества с Евросоюзом. По итогам беседы Зеленский поблагодарил партнеров за военную помощь и сообщил об ожидаемом выделении новых средств уже на следующей неделе.