Зеленский рассказал, как заставить Путина сесть за стол переговоров: эфир Вечір.LIVE

Владимир Зеленский призвал США помочь Украине усилить контроль над воздушным пространством. Он также призвал расширить доступ Украины к возможностям Starlink. Президент отметил, что превосходство в воздухе может заставить Россию сесть за стол переговоров.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 8 октября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик;

Игорь Терехов — мэр Харькова;

Ярослав Захарченко — прокурор Киевской прокуратуры в 2014–2025 годах, почетный председатель Всеукраинской общественной организации "Правовое равенство";

Валерий Дымов — политолог;

Богдан Долинце — эксперт по вопросам авиационного рынка;

Сергей Фурса — экономист, финансист;

Игорь Гарбарук — международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";

Маси Найем — адвокат;

Илья Котов — кандидат наук в области государственного управления, председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики;

Руслан Рохов — политтехнолог.

Новини.LIVE сообщали, что 8 октября 2026 года украинская делегация отправляется в США для нового раунда переговоров с американскими партнерами. Встречи запланированы на 9 и 10 октября, в частности возможны переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Среди тем — подготовка трехсторонней встречи Украины, США и России, которую могут провести в конце октября в Абу-Даби.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский заявил, что США и Дональд Трамп могут усилить давление на Путина. Президент подчеркнул, что для прекращения войны необходимы совместные и скоординированные действия союзников. По его словам, усиление давления должно помочь сократить число жертв и создать условия для завершения войны.