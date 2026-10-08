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Зеленский рассказал, как заставить Путина сесть за стол переговоров: эфир Вечір.LIVE

Зеленский рассказал, как заставить Путина сесть за стол переговоров: эфир Вечір.LIVE

8 октября 2026 г. 17:30

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17:30 Зеленский рассказал, как заставить Путина сесть за стол переговоров: эфир Вечір.LIVE

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7 октября 2026
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19:00 Транспортный коллапс, удары по мостам и свету: эфир Київський час

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18:08 Украина готова к трехсторонним переговорам в октябре: эфир Вечір.LIVE

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13:04 В пяти областях Украины пропало электричество после атак РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Массированный обстрел Украины — последствия и разрушения: эфир Ранок.LIVE

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17:50 Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:14 Украинцев предупредили об отключении света: эфир День.LIVE

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08:00 Удары Украины вглубь России усилятся: эфир Ранок.LIVE

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17:30 Зеленский рассказал, как заставить Путина сесть за стол переговоров: эфир Вечір.LIVE

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13:12 Россия ударила по Краматорску, десятки погибших: эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС одобрил масштабные санкции против РФ — 1600 человек и компаний: эфир Ранок.LIVE

7 октября 2026
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19:00 Транспортный коллапс, удары по мостам и свету: эфир Київський час

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18:08 Украина готова к трехсторонним переговорам в октябре: эфир Вечір.LIVE

Владимир Зеленский призвал США помочь Украине усилить контроль над воздушным пространством. Он также призвал расширить доступ Украины к возможностям Starlink. Президент отметил, что превосходство в воздухе может заставить Россию сесть за стол переговоров.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 8 октября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик;
  • Игорь Терехов — мэр Харькова;
  • Ярослав Захарченко — прокурор Киевской прокуратуры в 2014–2025 годах, почетный председатель Всеукраинской общественной организации "Правовое равенство";
  • Валерий Дымов — политолог;
  • Богдан Долинце — эксперт по вопросам авиационного рынка;
  • Сергей Фурса — экономист, финансист;
  • Игорь Гарбарук — международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";
  • Маси Найем — адвокат;
  • Илья Котов — кандидат наук в области государственного управления, председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики;
  • Руслан Рохов — политтехнолог.

Новини.LIVE сообщали, что 8 октября 2026 года украинская делегация отправляется в США для нового раунда переговоров с американскими партнерами. Встречи запланированы на 9 и 10 октября, в частности возможны переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Среди тем — подготовка трехсторонней встречи Украины, США и России, которую могут провести в конце октября в Абу-Даби.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский заявил, что США и Дональд Трамп могут усилить давление на Путина. Президент подчеркнул, что для прекращения войны необходимы совместные и скоординированные действия союзников. По его словам, усиление давления должно помочь сократить число жертв и создать условия для завершения войны.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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