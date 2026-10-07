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В пяти областях Украины пропало электричество после атак РФ: эфир День.LIVE

В пяти областях Украины пропало электричество после атак РФ: эфир День.LIVE

7 октября 2026 г. 13:04

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Гостями эфира День.LIVE станут кандидат политических наук Андрей Ковалев, народный депутат Украины, глава общественной организации "Неделимая Украина" Дмитрий Костюк, доктор экономических наук, член Совета НБУ Василий Фурман, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк, политолог, владелица онлайн-медиа "Буквы" Екатерина Рошук, историк, эксперт по отношениям Израиля и Украины Шимон Бриман и экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE с 13:00 до 16:00.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят ситуацию в энергосистеме Украины после российских ударов по энергетической инфраструктуре. В среду, 7 октября, в ряде областей ввели почасовые графики отключений света объемом от 0,5 до 1,5 очереди, а для бизнеса действуют ограничения потребления электроэнергии.

Сейчас из-за российских обстрелов без электроснабжения остаются потребители в пяти областях. В случае осложнения ситуации в энергосистеме возможно применение аварийных отключений.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что 7 октября в отдельных регионах Украины ввели почасовые отключения света. Из-за российских ударов без электроснабжения осталась часть потребителей в Винницкой, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях.

Также Новини.LIVE писал, что во время ночной атаки Россия пыталась поразить мощную электроподстанцию "Киев-Укрэнерго" и оставить без света часть Дарницкого района столицы. Энергетический эксперт Станислав Игнатьев отметил, что подстанция имеет современную бетонную защиту, а российские ракеты вместо этого попали в расположенный рядом гаражный кооператив.

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