Вечером во вторник, 24 ноября, в Ужгороде президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр проводят пресс-конференцию по итогам встречи в Закарпатье. Накануне глава венгерского правительства анонсировал визит в Украину, выразил поддержку украинскому народу и назвал Россию агрессором.

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Мы писали, что во вторник, 24 ноября, в Ужгороде Петер Мадьяр во время встречи с Владимиром Зеленским выразил поддержку Украине. Он заявил, что Венгрия выделит 1 млрд форинтов на гуманитарную помощь.

Новини.LIVE сообщали, что по итогам встречи лидеров обеих стран стало известно, что Украина и Венгрия расширят сотрудничество в энергетической и транспортной сферах. Отдельно Зеленский и Мадьяр обсудили гуманитарное разминирование.