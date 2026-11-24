Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во вторник, 24 ноября, прибыл в Закарпатье, где происходит его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Известно, что это первый визит премьер-министра Венгрии в Закарпатскую область с 2015 года.

"Мы пересекли венгерско-украинскую границу и прибыли в Закарпатье. Да благословит Бог всех венгров — и дома, и по всему миру!", — написал венгерский чиновник.

Ранее он сообщал, что во время визита планирует не только встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но и с представителями венгерской общины.

Смотрите об этом в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

Сергей Асланян, журналист и ведущий "Ходорковский LIVE";

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, "Европейская Солидарность";

Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины";

Ярослав Железняк, народный депутат, партия "Голос", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Михаил Ананченко, народный депутат, партия "Слуга народа", комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

Дмитрий Довгополый, эксперт-международник (бывший сотрудник Секретариата ООН (1987–2019 гг.));

Руслан Горбенко, народный депутат, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины";

Олег Васильев, автор блога "Железные магистрали", транспортный обозреватель;

Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007–2010);

Дмитрий Плетенчук, пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины.

Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром должен обсудить вопросы двусторонних отношений стран и евроинтеграцию. Мадьяр впервые прибыл в Украину в качестве премьер-министра.

Новини.LIVE сообщали, что перед встречей 24 ноября Петер Мадьяр во время выступления в парламенте назвал Россию агрессором, а Украину — жертвой. Также чиновник планирует встретиться с представителями венгерской общины в Закарпатье.