В пятницу, 20 ноября, на территории Польши в ходе масштабного обстрела Украины упали две ракеты и реактивный беспилотник РФ. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "случайно" запустил по территории Польши ударные дроны и "несколько небольших ракет".

Смотрите об этом в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

Давид Шарп, военный обозреватель (Израиль);

Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины (2016–2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины;

Мария Мезенцева-Федоренко, народный депутат от партии "Слуга народа", председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Виталий Кулик, футуролог;

Михаил Цимбалюк, народный депутат от партии "Батькивщина", член Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Егор Чернев, председатель делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Сергей Ягодзинский, доктор философских наук, профессор.

Мы писали, что также американский лидер Дональд Трамп отреагировал на критику премьер-министра Польши Дональда Туска в отношении медленной реакции США на инцидент. По его словам, он "ничего не может с этим поделать".

Новини.LIVE сообщали, что утром 20 ноября на территории Польши упали воздушные цели РФ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что это была преднамеренная российская атака, поскольку ракеты и дроны упали вблизи места проведения учений "Коалиции желающих".