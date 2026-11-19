В четверг, 19 ноября, в Берлине проходит встреча "Коалиции желающих", к которой присоединились государства, поддерживающие Украину. Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры собрались для обсуждения важных вопросов, связанных с Украиной. Участники саммита прибывают в немецкую столицу, где проходят первые встречи и обсуждения.

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Встреча "Коалиции желающих" в Берлине

В четверг, 19 ноября, в Берлине проходит встреча "Коалиции желающих" — объединения государств, поддерживающих Украину. В немецкую столицу прибывают главы государств и правительств, чтобы обсудить вопросы, связанные с Украиной, и дальнейшее взаимодействие стран-партнеров.

Участников встречи принимают канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон. К обсуждениям также присоединяются другие европейские лидеры, представляющие государства коалиции.

В центре внимания международной встречи — вопрос поддержки Украины. Мероприятие объединило представителей стран, которые координируют свои усилия и обсуждают общие подходы к вопросам, важным для Украины.

Новини.LIVE сообщали, что в Берлине более 30 глав государств и правительственных делегаций обсудят завершение войны в Украине и дальнейшие гарантии безопасности. Одной из ключевых тем станет возможное размещение европейского военного контингента в Украине для защиты от повторного вторжения России. Также участники встречи планируют обсудить привлечение европейских представителей к переговорам с участием Украины, США и России.

Новини.LIVE писали, что 19 ноября 2026 года спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также отправились в Берлин для переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Стороны планируют согласовать общую позицию относительно завершения войны, гарантий безопасности для Украины и будущего урегулирования. Также американская делегация хочет определить повестку дня и формат следующего раунда многосторонних переговоров.