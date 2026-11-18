Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 18 ноября, приветствовал инициативу Европейской комиссии по созданию нового механизма скоординированной поддержки Украины, предусматривающего возможность выделения до 45 млрд евро в 2027 году. По словам главы государства, эти средства могут направить на бюджетные и оборонные нужды, что поможет укрепить устойчивость страны и усилить ее дипломатические позиции.

Об этом и других важных событиях будут говорить в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:

Олег Покальчук — социальный и военный психолог;

Виктор Ягун — генерал-майор запаса СБУ, заместитель главы СБУ в 2014–2015 годах;

Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);

Олег Устенко — экономист, советник Президента Украины в 2019–2024 годах;

Владимир Крейденко — народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Андрей Корецкий — доцент кафедры мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений;

Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;

Виктор Глеба — эксперт по государственному управлению в сфере градостроительства, заместитель главного архитектора Киева в 2004–2008 годах;

Максим Бахматов — глава Деснянской районной государственной администрации;

Александр Ковтунов — глава Дарницкой районной государственной администрации в городе Киеве.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что в Брюсселе состоялось 37-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Партнеры анонсировали новые пакеты военной помощи, в частности системы ПВО, истребители F-16 и Mirage 2000-5F, ракеты и боеприпасы. Бельгия пообещала передать десять F-16 до конца 2026 года.

Также Новини.LIVE писал, что Канада объявила о новой военной помощи Украине на сумму около 120 млн долларов. Средства предусмотрены для закупки боеприпасов, специализированных датчиков для ПВО и зимнего снаряжения.