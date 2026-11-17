К переговорам о прекращении войны впервые присоединились все европейские представители, которые будут участвовать в диалоге с Россией. Встреча переговорных команд Украины, США и Европы состоялась в онлайн-формате. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к достойному завершению войны и гарантированной безопасности.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 17 ноября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Богдан Ференс — эксперт по международным вопросам;

Андрей Рыженко — капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020 годы);

Игорь Романенко — генерал-лейтенант (основатель БФ "Закроем небо Украины");

Павел Пец — капитан, заместитель командира батальона беспилотных систем 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады 8-го корпуса ДШВ ВСУ;

Виталий Кулик — футуролог;

Зиновий Свереда — доктор социальной экономики, военнослужащий ВСУ;

Андрей Демченко — пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины;

Станислав Игнатьев — эксперт в области энергетики;

Ольга Ясьмо — политолог;

Оксана Скляр — ведущий специалист отдела коммуникаций со СМИ УкрГМЦ.

Новини.LIVE сообщили, что Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с Россией Европу будут представлять пять стран и международные институты. К обсуждению впервые присоединились представители Еврокомиссии, Евросовета и НАТО. Следующий раунд переговоров планируется продолжить в Берлине.

Новини.LIVE писали, что Урсула фон дер Ляйен заявила об активном участии Европы в мирных переговорах по прекращению войны в Украине. Европейская сторона будет участвовать в процессе в формате Е5 и ЕС. В то же время Евросоюз будет оказывать поддержку Украине и усиливать давление на Россию.