Гостями эфира День.LIVE стали исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко, член наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая, заместитель председателя правления ЧАО "Укрфинжилье" Ярослава Авраменко, политический аналитик, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов и эксперт Европейского института Василий Яблонский.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что 16 ноября оккупационные власти Крыма сообщили об ударе по Крымскому мосту, что привело к ограничению движения транспорта до середины дня.

Кроме того, в Керчи развернут оперативный штаб для ликвидации последствий.

Как писали Новини.LIVE, в Ростовской области РФ поврежден мост через реку Миус, входящий в состав сухопутного коридора, ведущего в оккупированный Крым. Переправа была повреждена в результате атаки беспилотников в ночь на 7 ноября.

А представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщал, что обстановка в Черном море постепенно меняется на фоне украинских атак на военные объекты РФ. Украинские удары нацелены не только на цели на территории оккупированного Крыма, но и на предприятия ВПК, расположенные в глубоком тылу.