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Почему Киев страдает от отключений света и кто на этом зарабатывает: эфир «Киевское время»

Почему Киев страдает от отключений света и кто на этом зарабатывает: эфир «Киевское время»

11 ноября 2026 г. 19:00

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19:00 Почему Киев страдает от отключений света и кто на этом зарабатывает: эфир «Киевское время»

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18:05 Прогресс переговоров в Абу-Даби для Украины: эфир Вечір.LIVE

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13:30 В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: эфир День.LIVE

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12:42 Историческое выступление Зеленского в парламенте Дании: прямая трансляция

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08:00 Переговоры в ОАЭ и гарантии безопасности Украине: эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2026
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16:59 Первые результаты переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ: эфир «Вечер.LIVE»

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13:40 В Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры: эфир День.LIVE

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08:00 Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE

9 ноября 2026
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18:30 Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

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13:18 Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

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19:00 Почему Киев страдает от отключений света и кто на этом зарабатывает: эфир «Киевское время»

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18:05 Прогресс переговоров в Абу-Даби для Украины: эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: эфир День.LIVE

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12:42 Историческое выступление Зеленского в парламенте Дании: прямая трансляция

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08:00 Переговоры в ОАЭ и гарантии безопасности Украине: эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире программы "Київський час"обсудят транспортные проблемы столицы на фоне угрозы российских ударов по мостам, инициативу о бесплатном проезде в наземном общественном транспорте и планы строительства переправ через Днепр. Также будут обсуждаться подготовка Киева к зиме, ситуация с отоплением, электроэнергией и водоснабжением, а также коррупционные скандалы, связанные с защитой критически важной инфраструктуры.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Темы эфира "Київський час"

Среди ключевых вопросов, которые будут рассматриваться в ходе эфира:

  • Удары по мостам Киева и угроза транспортному сообщению между левым и правым берегами столицы;
  • Инициатива Владимира Зеленского о бесплатном проезде в наземном общественном транспорте. Сколько это будет стоить государственному бюджету и кто должен компенсировать расходы;
  • Позиция Виталия Кличко относительно бесплатного проезда и необходимости компенсации со стороны правительства;
  • Что думают киевляне об инициативе бесплатного общественного транспорта;
  • Почему Харьков смог ввести бесплатный проезд, а Киев с бюджетом в 100 млрд грн до сих пор этого не сделал;
  • Планы строительства восьми комбинированных переправ через Днепр. Сколько будут стоить первые объекты и сколько денег готовы выделить городские власти;
  • Может ли Киев оказаться разделенным на две части в случае новых российских атак на мосты;
  • Работа киевского метро в качестве укрытия в случае полного блэкаута;
  • Инициатива депутатов Киевсовета об отстранении председателя земельной комиссии в связи с делом "Чистый город";
  • Обвинения в срыве работ по защите подстанций Киевской области и водоснабжения столицы;
  • Подготовка Киева к зиме и отопительному сезону. Готов ли город к холодам, несмотря на отчеты КГГА;
  • Отопление в жилых домах, больницах, школах и детских садах;
  • Отключение наружного освещения из-за дефицита электроэнергии;
  • Риски перебоев с водоснабжением и канализацией и причины аварий на насосных станциях;
  • Награждение героев-водолазов за уникальную подводную спецоперацию в Киеве.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал поручение президента Владимира Зеленского подготовить программу бесплатного проезда в наземном общественном транспорте и сформировать резерв автобусов. По словам мэра, Киев может увеличить количество автобусов на маршрутах, однако сталкивается с проблемой нехватки водителей, которых коммунальное предприятие не может забронировать из-за установленных ограничений.

Также Новини.LIVE писали о том, что Киев встречает зиму на фоне критики подготовки к отопительному сезону. Владимир Зеленский обращал внимание на проблемы с реализацией плана устойчивости столицы. В то же время киевляне сталкиваются с длительными отключениями электроэнергии, а готовность города к холодам сравнивают с подготовкой прифронтового Харькова.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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