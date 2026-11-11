Сегодня в эфире программы "Київський час"обсудят транспортные проблемы столицы на фоне угрозы российских ударов по мостам, инициативу о бесплатном проезде в наземном общественном транспорте и планы строительства переправ через Днепр. Также будут обсуждаться подготовка Киева к зиме, ситуация с отоплением, электроэнергией и водоснабжением, а также коррупционные скандалы, связанные с защитой критически важной инфраструктуры.
Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.
Темы эфира "Київський час"
Среди ключевых вопросов, которые будут рассматриваться в ходе эфира:
- Удары по мостам Киева и угроза транспортному сообщению между левым и правым берегами столицы;
- Инициатива Владимира Зеленского о бесплатном проезде в наземном общественном транспорте. Сколько это будет стоить государственному бюджету и кто должен компенсировать расходы;
- Позиция Виталия Кличко относительно бесплатного проезда и необходимости компенсации со стороны правительства;
- Что думают киевляне об инициативе бесплатного общественного транспорта;
- Почему Харьков смог ввести бесплатный проезд, а Киев с бюджетом в 100 млрд грн до сих пор этого не сделал;
- Планы строительства восьми комбинированных переправ через Днепр. Сколько будут стоить первые объекты и сколько денег готовы выделить городские власти;
- Может ли Киев оказаться разделенным на две части в случае новых российских атак на мосты;
- Работа киевского метро в качестве укрытия в случае полного блэкаута;
- Инициатива депутатов Киевсовета об отстранении председателя земельной комиссии в связи с делом "Чистый город";
- Обвинения в срыве работ по защите подстанций Киевской области и водоснабжения столицы;
- Подготовка Киева к зиме и отопительному сезону. Готов ли город к холодам, несмотря на отчеты КГГА;
- Отопление в жилых домах, больницах, школах и детских садах;
- Отключение наружного освещения из-за дефицита электроэнергии;
- Риски перебоев с водоснабжением и канализацией и причины аварий на насосных станциях;
- Награждение героев-водолазов за уникальную подводную спецоперацию в Киеве.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал поручение президента Владимира Зеленского подготовить программу бесплатного проезда в наземном общественном транспорте и сформировать резерв автобусов. По словам мэра, Киев может увеличить количество автобусов на маршрутах, однако сталкивается с проблемой нехватки водителей, которых коммунальное предприятие не может забронировать из-за установленных ограничений.
Также Новини.LIVE писали о том, что Киев встречает зиму на фоне критики подготовки к отопительному сезону. Владимир Зеленский обращал внимание на проблемы с реализацией плана устойчивости столицы. В то же время киевляне сталкиваются с длительными отключениями электроэнергии, а готовность города к холодам сравнивают с подготовкой прифронтового Харькова.