Гостями эфира Ранок.LIVE стали кандидат политических наук Ярослав Телешун, народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк, военный аналитик (руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI") Павел Лакийчук, пресс-секретарь 30-го корпуса морской пехоты Павел Дрогаль, народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко, начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, дипломат Андрей Веселовский, политолог Игорь Чаленко, политолог (председатель правления Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук) Алексей Кошель, министр топлива и энергетики (2007-2010), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014) Юрий Продан.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что после завершения войны Украина должна получить гарантии безопасности, которые позволят ей чувствовать себя защищённой. В то же время, по его словам, эти механизмы должны быть приемлемыми и для России, иначе они не смогут эффективно работать.

Рубио сообщил, что стороны обсуждают различные варианты гарантий, которые могли бы действовать после завершения войны.

В настоящее время вопрос безопасности Украины остается одним из центральных в мирном процессе, поскольку без его урегулирования достичь окончательной договоренности будет сложно.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никогда не сможет простить российского диктатора Владимира Путина. По его словам, он не изменил бы своего отношения к нему даже в последний день жизни.

Кроме того, Зеленский отметил, что влияние Европы на переговорный процесс по прекращению войны России против Украины будет и дальше усиливаться. Поэтому он призвал европейские страны до конца ноября согласовать кандидатуру представителя.