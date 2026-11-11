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Переговоры в ОАЭ и гарантии безопасности Украине: эфир Ранок.LIVE

Переговоры в ОАЭ и гарантии безопасности Украине: эфир Ранок.LIVE

11 ноября 2026 г. 8:00

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18:30 Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

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13:18 Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

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08:00 Новые правила проезда в Киеве и движения по мостам: эфир Ранок.LIVE

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18:19 Россия повредила каждую электростанцию в Украине — заявление Зеленского: эфир Вечір.LIVE

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17:54 Сибига и Сикорский выступают в Польше: прямая трансляция

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08:00 Переговоры в ОАЭ и гарантии безопасности Украине: эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2026
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16:59 Первые результаты переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ: эфир «Вечер.LIVE»

Text

13:40 В Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры: эфир День.LIVE

Text

08:00 Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE

9 ноября 2026
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18:30 Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали кандидат политических наук Ярослав Телешун, народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк, военный аналитик (руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI") Павел Лакийчук, пресс-секретарь 30-го корпуса морской пехоты Павел Дрогаль, народный депутат от партии "Слуга народа", Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко, начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, дипломат Андрей Веселовский, политолог Игорь Чаленко, политолог (председатель правления Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук) Алексей Кошель, министр топлива и энергетики (2007-2010), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014) Юрий Продан.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что после завершения войны Украина должна получить гарантии безопасности, которые позволят ей чувствовать себя защищённой. В то же время, по его словам, эти механизмы должны быть приемлемыми и для России, иначе они не смогут эффективно работать.

Рубио сообщил, что стороны обсуждают различные варианты гарантий, которые могли бы действовать после завершения войны.

В настоящее время вопрос безопасности Украины остается одним из центральных в мирном процессе, поскольку без его урегулирования достичь окончательной договоренности будет сложно.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никогда не сможет простить российского диктатора Владимира Путина. По его словам, он не изменил бы своего отношения к нему даже в последний день жизни.

Кроме того, Зеленский отметил, что влияние Европы на переговорный процесс по прекращению войны России против Украины будет и дальше усиливаться. Поэтому он призвал европейские страны до конца ноября согласовать кандидатуру представителя.

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07:15 Сколько минимально получат учителя в ноябре: зарплаты педагогов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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