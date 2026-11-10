Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный эксперт Сергей Грабский, политолог Максим Джигун, заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Александр Толоконников, народный депутат, внефракционная, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук, народный депутат Украины 1-4 и 6 созывов Тарас Стецкив, журналист-международник, историк Егор Брайлян, боец 2-го штурмового батальона 3-й штурмовой бригады с позывным "Танк", политолог Петр Олещук.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что 10–11 ноября в Абу-Даби состоится трехсторонний раунд переговоров между Украиной, США и Россией. Кроме того, параллельно украинская делегация отдельно встретится с европейскими партнерами.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу Службы внешней разведки Рустема Умерова, 9 ноября украинская делегация отправилась на переговоры в Абу-Даби. Там также будут присутствовать представители европейских стран.

А госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон отмечает прогресс в вопросе о послевоенных гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, он объяснил видение Дональда Трампа относительно новой системы сдерживания.