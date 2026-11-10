Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE arrow
Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE

Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE

9 ноября 2026
Text

18:30 Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

Text

13:18 Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

Text

08:00 Новые правила проезда в Киеве и движения по мостам: эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2026
Text

18:02 Тысячи ветеранов стоят в очереди на жилье, жилищная программа, реабилитация: интервью с Кимом

6 ноября 2026
Text

18:19 Россия повредила каждую электростанцию в Украине — заявление Зеленского: эфир Вечір.LIVE

Text

17:54 Сибига и Сикорский выступают в Польше: прямая трансляция

Text

17:12 Суд над генералом СБУ Сергеем Дукой: онлайн-трансляция

Text

13:18 Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

Text

13:00 Генералу СБУ Сергею Дуке избирают меру пресечения: онлайн-трансляция

Text

08:00 Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE

9 ноября 2026
Text

18:30 Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

Text

13:18 Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

Text

08:00 Новые правила проезда в Киеве и движения по мостам: эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2026
Text

18:02 Тысячи ветеранов стоят в очереди на жилье, жилищная программа, реабилитация: интервью с Кимом

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный эксперт Сергей Грабский, политолог Максим Джигун, заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Александр Толоконников, народный депутат, внефракционная, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук, народный депутат Украины 1-4 и 6 созывов Тарас Стецкив, журналист-международник, историк Егор Брайлян, боец 2-го штурмового батальона 3-й штурмовой бригады с позывным "Танк", политолог Петр Олещук.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что 10–11 ноября в Абу-Даби состоится трехсторонний раунд переговоров между Украиной, США и Россией. Кроме того, параллельно украинская делегация отдельно встретится с европейскими партнерами.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу Службы внешней разведки Рустема Умерова, 9 ноября украинская делегация отправилась на переговоры в Абу-Даби. Там также будут присутствовать представители европейских стран.

А госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон отмечает прогресс в вопросе о послевоенных гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, он объяснил видение Дональда Трампа относительно новой системы сдерживания.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

08:01 Эксперт по градостроительству оценил состояние Северного и Южного мостов

08:00 Новая финансовая поддержка для семей: кому доступны выплаты 3000 долларов

Text

08:00 Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE

07:31 На границе с Румынией временно ограничат движение транспорта

07:30 Переговоры в Абу-Даби: США оценили ход переговоров и действия сторон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Чиновника РТЦК и СП подозревают в торговле отсрочкой

07:25 Три ошибки при переводе денег: как украинцы привлекают внимание финмониторинга

07:10 Ребёнок после развода с отцом: заберут ли мужчину в ВСУ

07:01 Переводы между картами ПриватБанка: какие суммы разрешены до конца ноября

06:36 Резерв+ для женщин: как исправить ошибочную постановку на учет

Эксклюзив

08:01 Эксперт по градостроительству оценил состояние Северного и Южного мостов

08:00 Новая финансовая поддержка для семей: кому доступны выплаты 3000 долларов

07:31 На границе с Румынией временно ограничат движение транспорта

07:30 Переговоры в Абу-Даби: США оценили ход переговоров и действия сторон

07:30 Чиновника РТЦК и СП подозревают в торговле отсрочкой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:25 Три ошибки при переводе денег: как украинцы привлекают внимание финмониторинга

07:10 Ребёнок после развода с отцом: заберут ли мужчину в ВСУ

07:01 Переводы между картами ПриватБанка: какие суммы разрешены до конца ноября

06:36 Резерв+ для женщин: как исправить ошибочную постановку на учет

06:33 Бесплатный проезд в городском транспорте: поддерживают ли это одесситы

06:33 Бесплатный проезд в городском транспорте: поддерживают ли это одесситы

9 ноября
Эксклюзив

16:21 Буданов назвал приоритеты политики в отношении ветеранов на 2027 год

7 ноября

06:33 Комуналка на полпенсии: какие счета ждут одесситов этой зимой

6 ноября

06:33 Цены на одесских рынках растут: сколько стоят продукты

5 ноября

06:33 Одесситы затягивают пояса: от чего отказываются из-за цен

4 ноября

06:33 Туризм в Одессе во время войны: цены, безопасность и перспективы

3 ноября

06:33 Начало отопительного сезона: как одесситы спасаются от холода

30 октября

06:33 Ситуация в Чёрном море: какие опасности грозят одесситам

29 октября

06:33 Огурцы уже по 120 грн: как изменились цены на рынке Черемушки в Одессе

28 октября

08:53 Что ждет одесситов уже этой зимой: прогнозы синоптиков

Text

08:00 Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE

9 ноября
Text

18:30 Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

Text

13:18 Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

Text

08:00 Новые правила проезда в Киеве и движения по мостам: эфир Ранок.LIVE

7 ноября
Text

18:02 Тысячи ветеранов стоят в очереди на жилье, жилищная программа, реабилитация: интервью с Кимом

Видео по теме

Все видео
Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

9 ноября 2026 г. 18:30
Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

9 ноября 2026 г. 13:18
Новые правила проезда в Киеве и движения по мостам: эфир Ранок.LIVE

Новые правила проезда в Киеве и движения по мостам: эфир Ранок.LIVE

9 ноября 2026 г. 8:00
Тысячи ветеранов стоят в очереди на жилье, жилищная программа, реабилитация: интервью с Кимом

Тысячи ветеранов стоят в очереди на жилье, жилищная программа, реабилитация: интервью с Кимом

7 ноября 2026 г. 18:02
Россия повредила каждую электростанцию в Украине — заявление Зеленского: эфир Вечір.LIVE

Россия повредила каждую электростанцию в Украине — заявление Зеленского: эфир Вечір.LIVE

6 ноября 2026 г. 18:19
Сибига и Сикорский выступают в Польше: прямая трансляция

Сибига и Сикорский выступают в Польше: прямая трансляция

6 ноября 2026 г. 17:54
Суд над генералом СБУ Сергеем Дукой: онлайн-трансляция

Суд над генералом СБУ Сергеем Дукой: онлайн-трансляция

6 ноября 2026 г. 17:12
Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

6 ноября 2026 г. 13:18

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации