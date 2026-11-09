Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и издание Politico сообщили, что украинские представители уже отправились на переговоры в Абу-Даби. Встреча делегаций Украины, США и России запланирована на вторник и среду. По словам Умерова, 10–11 ноября в Абу-Даби будут находиться представители Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также делегаты от НАТО и Еврокомиссии. С ними состоятся отдельные встречи.

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Гости:

Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации;

Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики "ВЕЖА";

Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Максим Джигун, политолог;

Андрей Миселюк, политолог (директор Института социально-политического проектирования "Диалог");

Полина Марченко, адвокат.

Мы писали, что Рустем Умеров в своем заявлении сообщил, что Украина делает все возможное, чтобы страны Европы стали участниками дипломатического процесса. Он заявил, что цель встречи в Абу-Даби — это долгосрочный мир и восстановление страны после войны.

Новини.LIVE сообщали, что глава российского МИД Лавров подчеркнул, что в ходе переговоров в Абу-Даби, которые состоятся 10–11 ноября, в первую очередь будут обсуждаться вопросы безопасности РФ и Украины. К переговорам присоединятся представители европейских стран: Франции, Великобритании, Германии и Италии.