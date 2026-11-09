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Главная arrow Відео arrow Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE arrow
Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

9 ноября 2026 г. 18:30

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18:30 Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

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13:18 Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

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08:00 Новые правила проезда в Киеве и движения по мостам: эфир Ранок.LIVE

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18:02 Тысячи ветеранов стоят в очереди на жилье, жилищная программа, реабилитация: интервью с Кимом

6 ноября 2026
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18:19 Россия повредила каждую электростанцию в Украине — заявление Зеленского: эфир Вечір.LIVE

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17:54 Сибига и Сикорский выступают в Польше: прямая трансляция

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17:12 Суд над генералом СБУ Сергеем Дукой: онлайн-трансляция

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13:18 Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

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13:00 Генералу СБУ Сергею Дуке избирают меру пресечения: онлайн-трансляция

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08:00 Зеленский сделал заявление об онлайн-выборах в Украине: эфир Ранок.LIVE

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18:30 Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

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13:18 Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

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08:00 Новые правила проезда в Киеве и движения по мостам: эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2026
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18:02 Тысячи ветеранов стоят в очереди на жилье, жилищная программа, реабилитация: интервью с Кимом

6 ноября 2026
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18:19 Россия повредила каждую электростанцию в Украине — заявление Зеленского: эфир Вечір.LIVE

Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров и издание Politico сообщили, что украинские представители уже отправились на переговоры в Абу-Даби. Встреча делегаций Украины, США и России запланирована на вторник и среду. По словам Умерова, 10–11 ноября в Абу-Даби будут находиться представители Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также делегаты от НАТО и Еврокомиссии. С ними состоятся отдельные встречи.

Смотрите об этом в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

  • Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации;
  • Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики "ВЕЖА";
  • Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Максим Джигун, политолог;
  • Андрей Миселюк, политолог (директор Института социально-политического проектирования "Диалог");
  • Полина Марченко, адвокат.

Мы писали, что Рустем Умеров в своем заявлении сообщил, что Украина делает все возможное, чтобы страны Европы стали участниками дипломатического процесса. Он заявил, что цель встречи в Абу-Даби — это долгосрочный мир и восстановление страны после войны.

Новини.LIVE сообщали, что глава российского МИД Лавров подчеркнул, что в ходе переговоров в Абу-Даби, которые состоятся 10–11 ноября, в первую очередь будут обсуждаться вопросы безопасности РФ и Украины. К переговорам присоединятся представители европейских стран: Франции, Великобритании, Германии и Италии.

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