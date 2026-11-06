В пятницу, 6 ноября, в Киеве и области введены значительно более строгие отключения электроэнергии. Жители остаются без света от 12 до 16 часов в сутки, а непрерывные периоды электроснабжения днем сократились до 2–2,5 часов.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 6 ноября.

Гости эфира:

Алексей Буряченко — кандидат политических наук;

Александр Савченко — экономист, финансист;

Андрей Гижко — депутат Винницкого областного совета, общественный деятель;

Регина Харченко — и.о. городского головы Запорожья;

Алексей Леонов — народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Ростислав Коробка — вице-президент торгово-промышленной палаты;

Владислав Фарапонов — председатель аналитического центра "Института американистики";

Сергей Куюн — эксперт по топливному рынку и директор консалтинговой компании "А-95".

Раньше Новини.LIVE сообщали, что глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов предупредил о риске масштабного коммунального кризиса в Киеве. По его оценке, из-за возможных перебоев с водой, отоплением и электроэнергией под угрозой могут оказаться от 1,5 до 2 миллионов жителей левого берега столицы. Чиновник также раскритиковал подготовку города к чрезвычайным ситуациям.

Также Новини.LIVE сообщали, что вечером 5 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Белоцерковской общины тремя реактивными беспилотниками. В результате удара возникли перебои с электроснабжением. Энергетики начали переподключать потребителей на резервные линии, а местные власти предупредили о риске повторных атак.