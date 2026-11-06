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Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

6 ноября 2026 г. 13:18

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13:18 Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

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17:07 В Киеве после обстрела восстанавливают водоснабжение: эфир Вечір.LIVE

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13:09 Киев может оставаться без воды более 12 часов: эфир День.LIVE

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13:01 Суд выбирает меру пресечения для водителя Валентины Молодой: прямой эфир Новини.LIVE

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07:23 Киевляне перекрывают дороги из-за отсутствия света: эфир Ранок.LIVE

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21:35 Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

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19:56 Киев без света, воды и отопления: эфир Київський час

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13:18 Аварийные отключения и дефицит света в Киеве: эфир День.LIVE

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13:00 Генералу СБУ Сергею Дуке избирают меру пресечения: онлайн-трансляция

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08:00 Зеленский сделал заявление об онлайн-выборах в Украине: эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2026
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20:00 Скачок курса доллара и падение цен на нефть в ноябре: Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE

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17:07 В Киеве после обстрела восстанавливают водоснабжение: эфир Вечір.LIVE

В пятницу, 6 ноября, в Киеве и области введены значительно более строгие отключения электроэнергии. Жители остаются без света от 12 до 16 часов в сутки, а непрерывные периоды электроснабжения днем сократились до 2–2,5 часов.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 6 ноября.

Гости эфира:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук;
  • Александр Савченко — экономист, финансист;
  • Андрей Гижко — депутат Винницкого областного совета, общественный деятель;
  • Регина Харченко — и.о. городского головы Запорожья;
  • Алексей Леонов — народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
  • Ростислав Коробка — вице-президент торгово-промышленной палаты;
  • Владислав Фарапонов — председатель аналитического центра "Института американистики";
  • Сергей Куюн — эксперт по топливному рынку и директор консалтинговой компании "А-95".

Раньше Новини.LIVE сообщали, что глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов предупредил о риске масштабного коммунального кризиса в Киеве. По его оценке, из-за возможных перебоев с водой, отоплением и электроэнергией под угрозой могут оказаться от 1,5 до 2 миллионов жителей левого берега столицы. Чиновник также раскритиковал подготовку города к чрезвычайным ситуациям.

Также Новини.LIVE сообщали, что вечером 5 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Белоцерковской общины тремя реактивными беспилотниками. В результате удара возникли перебои с электроснабжением. Энергетики начали переподключать потребителей на резервные линии, а местные власти предупредили о риске повторных атак.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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