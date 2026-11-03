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Главная arrow Відео arrow Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью arrow
Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

3 ноября 2026 г. 21:35

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21:35 Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

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18:00 Зеленского встретили продолжительными аплодисментами в Берлине: эфир Новини.LIVE

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13:13 Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

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00:27 Инцидент в Петропавловской Борщаговке: видео конфликта

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18:22 Обращение к Мелании: Украина и РФ рассматривают возможность расширения миссии: эфир Вечір.LIVE

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13:08 Зеленский предложил Трампу месячную паузу в ударах по НПЗ за Patriot: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский готов лично встретиться с Путиным: эфир Ранок.LIVE

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21:35 Алексей Середюк о высадке в Крыму и будущем войны: интервью

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18:00 Зеленского встретили продолжительными аплодисментами в Берлине: эфир Новини.LIVE

Text

17:18 СБУ установила около 100 причастных к столкновениям под Киевом: эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Переговоры в Абу-Даби, Виткофф назвал дату встречи Украины, США и РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Массированная атака на Украину и скандал на Борщаговке: эфир "Ранок.LIVE"

Командир спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Алексей Середюк поделился подробностями самых сложных боевых операций. В частности, речь идет о необычном рейде на гидроциклах в Крым, опасном штурме башен Бойко, ожесточённом противостоянии в условиях окружения под Волчанском и изнурительных боях на территории бывшего Каховского водохранилища. Особое внимание уделили моральным аспектам войны, обращению с пленными без применения пыток, особенностям наступательных и оборонительных действий, а также роли веры в жизни военных на передовой.

Посмотреть интервью Алексея Середюка можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Интервью Алексея Середюка

Среди тем:

  • Как украинским разведчикам удалось высадиться в Крыму в 2023 году?
  • Когда украинский флаг вновь развеется над Крымом? Возможно ли его возвращение через 3–5 лет?
  • Почему Россия пытается превратить Запорожье в город-призрак и сможет ли она захватить его?
  • Что происходит на дне Каховского водохранилища и почему бои там напоминают войну во Вьетнаме?
  • Почему российские военные сдаются в плен и как с ними работают украинские защитники?
  • Действительно ли Украина перешла в наступление и почему Середюк считает нынешний этап войны переломным?
  • Как христианская вера помогает военным на фронте и почему, по мнению офицера ГУР, Россия проигрывает войну?

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, на юге Украины Силы обороны продолжают операции, направленные, в частности, на нарушение логистических маршрутов российских войск. Между тем на временно оккупированном Крымском полуострове возникают перебои со стабильным снабжением электроэнергией.

Ранее в ГУР сообщали, что российские оккупационные власти привлекают детей и молодежь в Крыму к занятиям по управлению беспилотниками и различным военно-патриотическим мероприятиям. Школьников обучают работе с дронами с помощью симуляторов и настоящего оборудования, находящегося на вооружении армии РФ.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:44 Россия атаковала подстанцию, имеющую важное значение для Хмельницкой АЭС

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