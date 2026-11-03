Командир спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Алексей Середюк поделился подробностями самых сложных боевых операций. В частности, речь идет о необычном рейде на гидроциклах в Крым, опасном штурме башен Бойко, ожесточённом противостоянии в условиях окружения под Волчанском и изнурительных боях на территории бывшего Каховского водохранилища. Особое внимание уделили моральным аспектам войны, обращению с пленными без применения пыток, особенностям наступательных и оборонительных действий, а также роли веры в жизни военных на передовой.
Посмотреть интервью Алексея Середюка можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Интервью Алексея Середюка
Среди тем:
- Как украинским разведчикам удалось высадиться в Крыму в 2023 году?
- Когда украинский флаг вновь развеется над Крымом? Возможно ли его возвращение через 3–5 лет?
- Почему Россия пытается превратить Запорожье в город-призрак и сможет ли она захватить его?
- Что происходит на дне Каховского водохранилища и почему бои там напоминают войну во Вьетнаме?
- Почему российские военные сдаются в плен и как с ними работают украинские защитники?
- Действительно ли Украина перешла в наступление и почему Середюк считает нынешний этап войны переломным?
- Как христианская вера помогает военным на фронте и почему, по мнению офицера ГУР, Россия проигрывает войну?
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, на юге Украины Силы обороны продолжают операции, направленные, в частности, на нарушение логистических маршрутов российских войск. Между тем на временно оккупированном Крымском полуострове возникают перебои со стабильным снабжением электроэнергией.
Ранее в ГУР сообщали, что российские оккупационные власти привлекают детей и молодежь в Крыму к занятиям по управлению беспилотниками и различным военно-патриотическим мероприятиям. Школьников обучают работе с дронами с помощью симуляторов и настоящего оборудования, находящегося на вооружении армии РФ.