Командир спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Алексей Середюк поделился подробностями самых сложных боевых операций. В частности, речь идет о необычном рейде на гидроциклах в Крым, опасном штурме башен Бойко, ожесточённом противостоянии в условиях окружения под Волчанском и изнурительных боях на территории бывшего Каховского водохранилища. Особое внимание уделили моральным аспектам войны, обращению с пленными без применения пыток, особенностям наступательных и оборонительных действий, а также роли веры в жизни военных на передовой.

Посмотреть интервью Алексея Середюка можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Интервью Алексея Середюка

Среди тем:

Как украинским разведчикам удалось высадиться в Крыму в 2023 году?

Когда украинский флаг вновь развеется над Крымом? Возможно ли его возвращение через 3–5 лет?

Почему Россия пытается превратить Запорожье в город-призрак и сможет ли она захватить его?

Что происходит на дне Каховского водохранилища и почему бои там напоминают войну во Вьетнаме?

Почему российские военные сдаются в плен и как с ними работают украинские защитники?

Действительно ли Украина перешла в наступление и почему Середюк считает нынешний этап войны переломным?

Как христианская вера помогает военным на фронте и почему, по мнению офицера ГУР, Россия проигрывает войну?

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, на юге Украины Силы обороны продолжают операции, направленные, в частности, на нарушение логистических маршрутов российских войск. Между тем на временно оккупированном Крымском полуострове возникают перебои со стабильным снабжением электроэнергией.

Ранее в ГУР сообщали, что российские оккупационные власти привлекают детей и молодежь в Крыму к занятиям по управлению беспилотниками и различным военно-патриотическим мероприятиям. Школьников обучают работе с дронами с помощью симуляторов и настоящего оборудования, находящегося на вооружении армии РФ.