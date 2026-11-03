В понедельник, 2 ноября, в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области произошли беспорядки возле дома, где находились военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. На месте событий работали сотрудники ГБР и Офиса военного омбудсмена, также присутствовал руководитель ОП Кирилл Буданов, а протестующие блокировали движение транспорта.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Что произошло в Петропавловской Борщаговке

Отметим, что 2 ноября в соцсетях появилась информация о том, что в Петропавловской Борщаговке вооруженные мужчины якобы удерживают около 40 человек в подвале. Писали также и о якобы пытках военнослужащих на территории временного пункта дислокации воинской части 3121 (позже выяснилось, что столкновения произошли возле частного дома, который использовался в качестве временного пункта дислокации военнослужащих Национальной гвардии, входящих в состав 1-го корпуса НГУ "Азов").

На место событий прибыла бригада скорой помощи, но их не пускали внутрь дома. Врачи сообщили, что четверо человек находятся в критическом состоянии.

В то же время присутствующие люди били по воротам и пытались открыть их с помощью подручных предметов, а в ответ со двора в сторону толпы распыляли пену, чтобы сдержать людей. Сотрудники частной службы скорой помощи сообщили, что им препятствуют попасть внутрь.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что инцидент произошел возле частного дома, где находились военные одного из подразделений Нацгвардии Украины. Они также заявили, что информация о якобы незаконном удержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности.

При этом в дом допустили врача, а также в соцсетях писали, что позже четырёх человек в тяжёлом состоянии госпитализировали.

Впоследствии командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко сообщил, что в доме находились военнослужащие НГУ, которые оформляли документы перед отправкой на обучение. Он также подтвердил, что четверо человек были доставлены в медицинский центр.

Представители "Азова" пояснили, что здание является официальным объектом, где временно находились мобилизованные и вернувшиеся военнослужащие после самовольного оставления части перед отправкой в учебный центр.

При этом в НГУ опровергли информацию о гибели кого-либо из участников. Там подчеркнули, что будет назначено служебное расследование в связи с заявлениями о возможном избиении людей, находившихся в здании.

Также для выяснения ситуации на место событий приезжал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Известно, что вечером ситуация обострилась. Люди пытались выбить ворота, разбивали окна, повредили и раскачивали автобус Нацгвардии, сломали кирпичную стену здания. Буданов подчеркнул, что произошедшее не является классической уличной акцией. По его словам, такого развития событий не должно было произойти.

Он также сообщил, что людей, нуждающихся в медицинской помощи, доставляют в больницы.