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Зеленский предложил Трампу месячную паузу в ударах по НПЗ за Patriot: эфир День.LIVE

Зеленский предложил Трампу месячную паузу в ударах по НПЗ за Patriot: эфир День.LIVE

2 ноября 2026 г. 13:08

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13:08 Зеленский предложил Трампу месячную паузу в ударах по НПЗ за Patriot: эфир День.LIVE

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19:00 Транспортный коллапс в Киеве: эфир Київський час

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13:08 Зеленский предложил Трампу месячную паузу в ударах по НПЗ за Patriot: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский готов лично встретиться с Путиным: эфир Ранок.LIVE

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21:00 Могли ли спасти людей во время взрывов в Вишневом: эфир программы "Наша справа"

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18:00 Встретятся ли Зеленский и Путин: эфир Вечір.LIVE

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13:00 Украинская делегация прибыла в Олешки: эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов временно прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, если Россия прекратит удары по украинской энергетической инфраструктуре или США предоставят Украине дополнительные ракеты Patriot.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 2 ноября.

Гости эфира:

  • Руслан Рохов — политтехнолог;
  • Елизавета Ясько — народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
  • Илья Несходовский — военнослужащий 24-й ОМБр, внештатный эксперт сети защиты национальных интересов ANTS;
  • Андрей Магера — эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК;
  • Алексей Ижак — эксперт Национального института стратегических исследований;
  • Илья Грицанюк — младший лейтенант Второго центра рекрутинга Десантно-штурмовых войск;
  • Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";
  • Сергей Таран — политолог.

Также Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу временно приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на поставку Украине ракет для систем Patriot. Глава государства подчеркнул, что Киев готов оплатить это вооружение.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что Зеленский отверг обвинения в попытках оказать давление на Вашингтон из-за публичных заявлений о потребности Украины в американской военной помощи. Президент объяснил позицию Киева и подчеркнул важность откровенного диалога с Соединенными Штатами.

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