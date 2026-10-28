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Транспортный коллапс в Киеве: эфир Київський час

Транспортный коллапс в Киеве: эфир Київський час

28 октября 2026 г. 19:00

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19:00 Транспортный коллапс в Киеве: эфир Київський час

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18:12 Переговоры между Украиной, США и РФ могут состояться 10 ноября: эфир Вечір.LIVE

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16:30 Зеленский проводит пресс-конференцию в Нидерландах: эфир Новини.LIVE

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13:05 Новые детали переговоров: РФ настроена на серьезный разговор: эфир День.LIVE

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08:00 Успех на дистанции 15 км: Зеленский заявил о самых сильных позициях ВСУ: эфир Ранок.LIVE

27 октября 2026
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17:26 В Киеве перекрыли Южный мост: эфир Вечір.LIVE

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13:03 ЕС возобновил переговоры с Путиным, Зеленский комментирует этот контакт: эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский поручил организовать кольцевую оборону городов: эфир Ранок.LIVE

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18:09 В Украине изменят правила бронирования: эфир Вечір.LIVE

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13:12 Верховная Рада продлила военное положение в Украине: эфир День.LIVE

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19:00 Транспортный коллапс в Киеве: эфир Київський час

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18:12 Переговоры между Украиной, США и РФ могут состояться 10 ноября: эфир Вечір.LIVE

Text

16:30 Зеленский проводит пресс-конференцию в Нидерландах: эфир Новини.LIVE

Text

13:05 Новые детали переговоров: РФ настроена на серьезный разговор: эфир День.LIVE

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08:00 Успех на дистанции 15 км: Зеленский заявил о самых сильных позициях ВСУ: эфир Ранок.LIVE

Сегодня в прямом эфире программы "Київський час" будут обсуждать восстановление Южного моста после атаки РФ, строительство резервных переправ через Днепр и дополнительные меры по защите мостовых сооружений столицы. Обсудят, как киевлянам передвигаться между берегами города на фоне транспортных ограничений, может ли Киевская электричка стать альтернативой и какие изменения предлагают в системе оплаты проезда.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Темы эфира «Киевское время»

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться во время эфира "Київський час":

  • Южный мост и резервные переправы.
  • Как защитить мосты Киева?
  • Как передвигаться между берегами Киева?
  • Такси и стоимость поездок.
  • Укрытия и новые требования к бизнесу.
  • Подготовка столицы к зиме.
  • Управление Киевом — Зеленский назвал людей, которых предлагал привлечь в специальный кабинет для оказания помощи столице.

Как сообщали Новини.LIVE, после российского обстрела Южного моста в Киеве 27 октября специалисты проводят первоочередные восстановительные работы и обследуют поврежденные конструкции. Метрополитен восстановил основные кабельные сети и движение поездов между станциями "Осокорки" и "Красный Хутор".

Как сообщали Новини.LIVE, Киевская городская государственная администрация призвала СМИ, администраторов информационных каналов и пользователей соцсетей не публиковать фото и видео повреждений Южного моста после российского удара. В КГГА пояснили, что подробные изображения стратегической транспортной инфраструктуры могут помочь российским военным оценить последствия атаки и собрать разведывательную информацию.

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