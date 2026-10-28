Сегодня в прямом эфире программы "Київський час" будут обсуждать восстановление Южного моста после атаки РФ, строительство резервных переправ через Днепр и дополнительные меры по защите мостовых сооружений столицы. Обсудят, как киевлянам передвигаться между берегами города на фоне транспортных ограничений, может ли Киевская электричка стать альтернативой и какие изменения предлагают в системе оплаты проезда.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Темы эфира «Киевское время»

Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться во время эфира "Київський час":

Южный мост и резервные переправы.

Как защитить мосты Киева?

Как передвигаться между берегами Киева?

Такси и стоимость поездок.

Укрытия и новые требования к бизнесу.

Подготовка столицы к зиме.

Управление Киевом — Зеленский назвал людей, которых предлагал привлечь в специальный кабинет для оказания помощи столице.

Как сообщали Новини.LIVE, после российского обстрела Южного моста в Киеве 27 октября специалисты проводят первоочередные восстановительные работы и обследуют поврежденные конструкции. Метрополитен восстановил основные кабельные сети и движение поездов между станциями "Осокорки" и "Красный Хутор".

Как сообщали Новини.LIVE, Киевская городская государственная администрация призвала СМИ, администраторов информационных каналов и пользователей соцсетей не публиковать фото и видео повреждений Южного моста после российского удара. В КГГА пояснили, что подробные изображения стратегической транспортной инфраструктуры могут помочь российским военным оценить последствия атаки и собрать разведывательную информацию.