Во вторник, 27 октября, в Киеве временно перекрыли движение по Южному мосту из-за повреждений в результате ночной российской атаки. Удар также повредил инфраструктуру метрополитена, а Совет обороны столицы рассмотрел возможность строительства комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним для обеспечения транспортного сообщения.

Об этом и других важных событиях будут говорить в эфире Вечір.LIVE, передает портал Новини.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:

Сергей Асланян — журналист, ведущий "Ходорковский LIVE";

Нина Южанина — народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Руслан Кузьменко — член Украинского совета бизнеса, председатель правления Ассоциации "Парфюмерия и косметика Украины";

Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций;

Сергей Соболев — народный депутат Украины от партии "Батьківщина", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ;

Владимир Крейденко — народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Ирина Никорак — народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность", председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Валерий Романенко — авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что российский удар по Днепру повредил стадион одного из городских лицеев. На спортивной площадке повреждены беговая дорожка и искусственное покрытие, а в здании учебного заведения выбиты окна.

Также Новини.LIVE писал, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели разговор с Владимиром Путиным. Владимир Зеленский заявил, что после этого оба лидера связались с ним и проинформировали о содержании переговоров. По его словам, ключевой темой контактов было завершение войны России против Украины.