Во вторник, 27 октября, в Киеве временно перекрыли движение по Южному мосту из-за повреждений в результате ночной российской атаки. Удар также повредил инфраструктуру метрополитена, а Совет обороны столицы рассмотрел возможность строительства комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним для обеспечения транспортного сообщения.
Об этом и других важных событиях будут говорить в эфире Вечір.LIVE, передает портал Новини.LIVE.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:
- Сергей Асланян — журналист, ведущий "Ходорковский LIVE";
- Нина Южанина — народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Руслан Кузьменко — член Украинского совета бизнеса, председатель правления Ассоциации "Парфюмерия и косметика Украины";
- Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций;
- Сергей Соболев — народный депутат Украины от партии "Батьківщина", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ;
- Владимир Крейденко — народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры;
- Ирина Никорак — народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность", председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
- Валерий Романенко — авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что российский удар по Днепру повредил стадион одного из городских лицеев. На спортивной площадке повреждены беговая дорожка и искусственное покрытие, а в здании учебного заведения выбиты окна.
Также Новини.LIVE писал, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели разговор с Владимиром Путиным. Владимир Зеленский заявил, что после этого оба лидера связались с ним и проинформировали о содержании переговоров. По его словам, ключевой темой контактов было завершение войны России против Украины.