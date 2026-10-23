Атака дронов на РФ и эвакуация из Москва-Сити: эфир Вечір.LIVE

Москву в течение нескольких часов атаковали дроны, российская ПВО действовала в пределах города. На фоне атаки закрыли все аэропорты, а в Шереметьево обнаружили обломки сбитых БпЛА на взлетно-посадочной полосе. Также из небоскребов комплекса "Москва-Сити", в частности из башни "IQ-квартал", эвакуировали людей.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 23 октября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Олег Пендзин — исполнительный директор Экспертного экономического дискуссионного клуба;

Давид Шарп — военный обозреватель (Израиль);

Илона Хмелева — секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международник;

Ярослав Захарченко — прокурор Киевской прокуратуры в 2014–2025 годах, почетный председатель Всеукраинской общественной организации "Правовое равенство";

Олег Постернак — политтехнолог;

Игорь Попов — политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";

Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор;

Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий;

Леонид Косянчук — экс-президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины";

Игорь Айзенберг — профессор Манхэттенского университета в Нью-Йорке (США).

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Калининградской области РФ разбился истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, но получили травмы и были госпитализированы в военный госпиталь. По оценке ГУР, стоимость такого самолета составляет около 50 миллионов долларов, а причины аварии пока неизвестны.

Новини.LIVE писали, что 18 октября 2026 года в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на логистическом складе Ozon после атаки беспилотников. Компания подтвердила поражение объекта, а сотрудников эвакуировали; по предварительным данным, пострадавших нет. Товары со склада временно недоступны для заказа, а сумма ущерба пока неизвестна.