Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Атака дронов на РФ и эвакуация из Москва-Сити: эфир Вечір.LIVE arrow
Атака дронов на РФ и эвакуация из Москва-Сити: эфир Вечір.LIVE

Атака дронов на РФ и эвакуация из Москва-Сити: эфир Вечір.LIVE

23 октября 2026 г. 18:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:00 Атака дронов на РФ и эвакуация из Москва-Сити: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Минобороны подтверждает проблемы со Starshield: эфир День.LIVE

Text

08:00 Подготовка к переговорам Украина–США–РФ в ноябре: эфир Ранок.LIVE

22 октября 2026
Text

17:09 Россия определила новые цели, Зеленский предупредил о новых атаках: эфир Вечір.LIVE

Text

13:48 Россия выпустила 21 ракету по Киеву после переговоров: эфир День.LIVE

Text

08:00 Мирные переговоры по поводу войны продолжатся: эфир Ранок.LIVE

21 октября 2026
Text

19:00 Митинги против Кличко, подготовка к зиме и укрытия: Київський час

Text

18:00 Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE

Text

13:14 Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: эфир День.LIVE

Text

08:00 Виткофф и Кушнер встретятся с Путиным: эфир Ранок.LIVE

Text

18:00 Атака дронов на РФ и эвакуация из Москва-Сити: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Минобороны подтверждает проблемы со Starshield: эфир День.LIVE

Text

08:00 Подготовка к переговорам Украина–США–РФ в ноябре: эфир Ранок.LIVE

22 октября 2026
Text

17:09 Россия определила новые цели, Зеленский предупредил о новых атаках: эфир Вечір.LIVE

Text

13:48 Россия выпустила 21 ракету по Киеву после переговоров: эфир День.LIVE

Москву в течение нескольких часов атаковали дроны, российская ПВО действовала в пределах города. На фоне атаки закрыли все аэропорты, а в Шереметьево обнаружили обломки сбитых БпЛА на взлетно-посадочной полосе. Также из небоскребов комплекса "Москва-Сити", в частности из башни "IQ-квартал", эвакуировали людей.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 23 октября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Олег Пендзин — исполнительный директор Экспертного экономического дискуссионного клуба;
  • Давид Шарп — военный обозреватель (Израиль);
  • Илона Хмелева — секретарь Совета экономической безопасности Украины, юрист-международник;
  • Ярослав Захарченко — прокурор Киевской прокуратуры в 2014–2025 годах, почетный председатель Всеукраинской общественной организации "Правовое равенство";
  • Олег Постернак — политтехнолог;
  • Игорь Попов — политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор;
  • Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий;
  • Леонид Косянчук — экс-президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины";
  • Игорь Айзенберг — профессор Манхэттенского университета в Нью-Йорке (США).

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Калининградской области РФ разбился истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, но получили травмы и были госпитализированы в военный госпиталь. По оценке ГУР, стоимость такого самолета составляет около 50 миллионов долларов, а причины аварии пока неизвестны.

Новини.LIVE писали, что 18 октября 2026 года в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на логистическом складе Ozon после атаки беспилотников. Компания подтвердила поражение объекта, а сотрудников эвакуировали; по предварительным данным, пострадавших нет. Товары со склада временно недоступны для заказа, а сумма ущерба пока неизвестна.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:25 Зеленский: Starlink по-прежнему работает с ограничением скорости

18:22 Бойлер накручивает платежки: какие ошибки заставляют переплачивать за горячую воду

18:20 Гуманитарные автомобили: как регистрировать автомобиль на военного

18:14 Первый танкер с российским дизелем отправился в США

Репортаж

18:08 Зеленский: РФ будет усиливать гибридную войну против Европы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:08 Маломобильным киевлянам зимой будут оказывать помощь на дому и в заведениях

18:04 Арахамия: в ближайшее время начнётся деблокирование Олешек и окрестностей

18:01 Новые выплаты военнослужащим на время лечения: кто получит 50 или 100 тыс. гривен

Text

18:00 Атака дронов на РФ и эвакуация из Москва-Сити: эфир Вечір.LIVE

17:31 На Харьковщине ожидается сильный ветер: прогноз погоды на субботу

18:25 Зеленский: Starlink по-прежнему работает с ограничением скорости

18:22 Бойлер накручивает платежки: какие ошибки заставляют переплачивать за горячую воду

18:20 Гуманитарные автомобили: как регистрировать автомобиль на военного

18:14 Первый танкер с российским дизелем отправился в США

Репортаж

18:08 Зеленский: РФ будет усиливать гибридную войну против Европы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:08 Маломобильным киевлянам зимой будут оказывать помощь на дому и в заведениях

18:04 Арахамия: в ближайшее время начнётся деблокирование Олешек и окрестностей

18:01 Новые выплаты военнослужащим на время лечения: кто получит 50 или 100 тыс. гривен

17:31 На Харьковщине ожидается сильный ветер: прогноз погоды на субботу

Репортаж

17:30 Мы готовы встретиться даже завтра: Зеленский о переговорах с РФ

06:33 Перевод часов на час назад: как к этому относятся одесситы

22 октября

06:33 Помидоры и сало дорожают: сколько стоят продукты на рынке в Одессе

21 октября

06:33 Будущее одесских хрущевок: снос или модернизация спальных районов

Эксклюзив

06:17 Завершение войны и переговоры о Ялте-2 — эксклюзив с Виктором Ющенко

20 октября

06:32 Выборы в Украине во время войны: поддерживают ли эту идею одесситы

17 октября

06:33 Страшнее обстрелов: жители Николаева о причинах выезда

16 октября

06:28 Овощи дорожают: как изменились цены на одесском Привозе

15 октября

06:33 Зима без света и тепла: как одесситы готовятся к холодам

14 октября
Эксклюзив

20:08 Собственная квартира за границей: как и где украинцам купить жилье

06:33 Подготовка к зиме: будут ли одесситы с теплом в домах

Text

18:00 Атака дронов на РФ и эвакуация из Москва-Сити: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Минобороны подтверждает проблемы со Starshield: эфир День.LIVE

Text

08:00 Подготовка к переговорам Украина–США–РФ в ноябре: эфир Ранок.LIVE

22 октября
Text

17:09 Россия определила новые цели, Зеленский предупредил о новых атаках: эфир Вечір.LIVE

Text

13:48 Россия выпустила 21 ракету по Киеву после переговоров: эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Минобороны подтверждает проблемы со Starshield: эфир День.LIVE

Минобороны подтверждает проблемы со Starshield: эфир День.LIVE

23 октября 2026 г. 13:16
Подготовка к переговорам Украина–США–РФ в ноябре: эфир Ранок.LIVE

Подготовка к переговорам Украина–США–РФ в ноябре: эфир Ранок.LIVE

23 октября 2026 г. 8:00
Россия определила новые цели, Зеленский предупредил о новых атаках: эфир Вечір.LIVE

Россия определила новые цели, Зеленский предупредил о новых атаках: эфир Вечір.LIVE

22 октября 2026 г. 17:09
Россия выпустила 21 ракету по Киеву после переговоров: эфир День.LIVE

Россия выпустила 21 ракету по Киеву после переговоров: эфир День.LIVE

22 октября 2026 г. 13:48
Мирные переговоры по поводу войны продолжатся: эфир Ранок.LIVE

Мирные переговоры по поводу войны продолжатся: эфир Ранок.LIVE

22 октября 2026 г. 8:00
Митинги против Кличко, подготовка к зиме и укрытия: Київський час

Митинги против Кличко, подготовка к зиме и укрытия: Київський час

21 октября 2026 г. 19:00
Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE

Зеленский готов остановить войну на нынешней линии, гарантии США: эфир Вечір.LIVE

21 октября 2026 г. 18:00
Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: эфир День.LIVE

Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: эфир День.LIVE

21 октября 2026 г. 13:14

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации