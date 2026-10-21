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Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: эфир День.LIVE

Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным: эфир День.LIVE

21 октября 2026 г. 13:14

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Специальный посланник президента США Стив Виткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Владимиром Путиным. В аэропорту Пулково его встретил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, после чего они вместе отправились в Константиновский дворец. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, главной темой встречи станет война против Украины. Он также отметил, что переговоры были запланированы заранее.

Об этом и других актуальных темах будут говорить в прямом эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира:

  • Андрей Ковалев — кандидат политических наук;
  • Олег Лесной — политолог, вице-президент аналитического центра "Политика";
  • Руслан Рохов — политтехнолог;
  • Владислав Фарапонов — председатель "Института американистики";
  • Василий Фурман — доктор экономических наук, член Совета Национального банка Украины;
  • Татьяна Козаченко — адвокат, член Совета общественного контроля при НАБУ и дисциплинарной комиссии НАБУ в 2018–2020 годах.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 октября в Осло состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником США Стивом Виткоффом. Виткофф прибыл в Россию, где должен передать Владимиру Путину обновленное предложение по итогам переговоров с украинской стороной.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Финляндии Александр Стубб отметил, что участники встречи обсуждали не только ключевые вопросы достижения мира в Украине, но и шаги, которые можно реализовать в краткосрочной перспективе. Среди них — укрепление украинской противовоздушной обороны, защита энергетической системы и введение частичного прекращения огня.

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