В Норвегии проходят переговоры о возможном завершении войны в Украине. Президент Владимир Зеленский встречается со специальным посланником США Стивом Виткоффом, чтобы обсудить новый мирный план, гарантии безопасности и условия прекращения боевых действий. По данным СМИ, Вашингтон может поднять вопрос о территориальных уступках со стороны Украины.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE во вторник, 20 октября.

Гости эфира:

Игорь Чаленко — политолог, председатель Центра анализа и стратегий;

Сергей Джердж — председатель Общественной лиги "Украина-НАТО";

Екатерина Рошук — политолог, владелица онлайн-СМИ "Буквы";

Юрий Продан — министр топлива и энергетики (2007–2010), министр энергетики Украины и угольной промышленности (2014);

Виталий Кулик, футуролог;

Юрий Романюк — председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 20 октября специальный посланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют поездку в Норвегию для переговоров о прекращении войны в Украине. Ожидается, что в ходе встреч стороны будут обсуждать возможные пути достижения мира.

Также Новини.LIVE писали, что 20 октября Дональд Трамп заявил, что войну России против Украины можно было завершить значительно раньше. Американский президент высказался о ходе войны и перспективах её прекращения.