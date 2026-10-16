В 2027 году расходы на войну достигнут 155 млрд евро, поэтому Украине потребуется не менее 70 млрд евро дополнительного финансирования от Евросоюза на оборону.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Европейского совета в Брюсселе. Он подчеркнул, что именно благодаря беспилотникам украинские военные останавливают большинство вражеских штурмов, нарушают логистику РФ и ослабляют российскую экономику.

"Сейчас мы могли бы удвоить или утроить производство дронов — в зависимости от типа. Но нам просто не хватает на это денег. Это правда. Только представьте, если бы мы могли оказывать на Россию в два-три раза большее давление, чем сегодня", — отметил Зеленский.

Смотрите об этом в прямом эфире Вечір.LIVE.

Гости:

Дмитрий Быков, публицист, писатель и поэт;

Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий;

Сергей Хлань, народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета;

Дмитрий Васильев, президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;

Александр Колесниченко, политолог, аналитик международной политики;

Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Григорий Перепелица, директор Института внешнеполитических исследований;

Константин Криволап, авиаэксперт.

Мы писали, что во время этого выступления украинский лидер Владимир Зеленский заявил партнерам, что запрошенная сумма является реалистичной. Он обратился к ЕС с просьбой оказать эту поддержку, ведь она поможет сдерживать агрессию РФ.

Новини.LIVE писали, что отдельно он прокомментировал текущую ситуацию с использованием Starlink в Украине: по его словам, ограничения по-прежнему действуют. В то же время он заявил, что украинская сторона не использует Starlink для нанесения ударов по территории РФ.