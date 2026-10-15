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Главная arrow Відео arrow ВМС сбили 6 российских истребителей: эфир День.LIVE arrow
ВМС сбили 6 российских истребителей: эфир День.LIVE

ВМС сбили 6 российских истребителей: эфир День.LIVE

15 октября 2026 г. 13:20

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ВМС Украины 15 октября подтвердили поражение шести российских бомбардировщиков Су-34М на аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области. Для атаки были использованы ракеты "Нептун". В результате удара было уничтожено оборудование, произошли взрывы и пожар. Это существенно ослабило авиационный потенциал российских войск.

Об этом и других важных событиях будут говорить в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Гости эфира День.LIVE

К обсуждению актуальных событий присоединятся:

  • Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";
  • Анна Гопко — председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва;
  • Людмила Денисова — правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека;
  • Михаил Кольцов — внешний консультант Всемирного банка в сфере кибербезопасности и анализа данных;
  • Иван Ус — главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 октября украинские военные заявили о поражении шести российских бомбардировщиков Су-34М во время атаки на аэродром "БорисоГлебск". Также под удар попала техническая оснастка, которая используется для подготовки и обеспечения полетов авиации.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 октября Владимир Зеленский заявил о возобновлении украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам после трёхдневной паузы, на которую Киев согласился по просьбе США. Президент также сообщил об отсутствии американских предупреждений относительно запусков баллистических ракет и заявил, что представители США угрожали прекратить передачу разведывательных данных, если Украина не остановит атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

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