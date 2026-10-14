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Зеленский проведет переговоры в Лондоне: эфир Вечір.LIVE

Зеленский проведет переговоры в Лондоне: эфир Вечір.LIVE

14 октября 2026 г. 18:29

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 14 октября, прибыл с рабочим визитом в Великобританию, где запланирован ряд встреч на высшем уровне. Глава государства должен встретиться с королем Чарльзом III и провести переговоры с премьер-министром Энди Бернемом, во время которых обсудят вопросы безопасности, поддержку Украины и дальнейшее сотрудничество между странами.

Об этом и других актуальных событиях будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 14 октября, сообщил портал Новини.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:

  • Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);
  • Валентин Наливайченко — народный депутат Украины от партии "Батьківщина", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз;
  • Игорь Зайчук — лидер Всеукраинского объединения "Ветеранський корпус";
  • Андриан Прокип — доктор экономических наук, руководитель энергетических программ общественной организации "Украинский институт будущего";
  • Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;
  • Станислав Мельник — владелец инженерной компании PDM Engineering, специалист по проектированию энергетических объектов и систем электроснабжения;
  • Станислав Игнатьев — энергетический эксперт, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";
  • Дмитрий Калько — член Общественного совета при Киевской городской государственной администрации, адвокат, правозащитник;
  • Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета от партии "Батьківщина", первый заместитель председателя Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Кремле объяснили продолжение ударов по украинской энергетике отсутствием конкретных условий перемирия. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности о прекращении атак до сих пор не детализированы.

Также Новини.LIVE писал, что бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог поддержал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский генерал считает такие объекты военными целями, которые обеспечивают финансирование войны.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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