Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 14 октября, прибыл с рабочим визитом в Великобританию, где запланирован ряд встреч на высшем уровне. Глава государства должен встретиться с королем Чарльзом III и провести переговоры с премьер-министром Энди Бернемом, во время которых обсудят вопросы безопасности, поддержку Украины и дальнейшее сотрудничество между странами.

Об этом и других актуальных событиях будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 14 октября, сообщил портал Новини.LIVE.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня будут обсуждать важные события и темы в Украине и мире:

Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);

Валентин Наливайченко — народный депутат Украины от партии "Батьківщина", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз;

Игорь Зайчук — лидер Всеукраинского объединения "Ветеранський корпус";

Андриан Прокип — доктор экономических наук, руководитель энергетических программ общественной организации "Украинский институт будущего";

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;

Станислав Мельник — владелец инженерной компании PDM Engineering, специалист по проектированию энергетических объектов и систем электроснабжения;

Станислав Игнатьев — энергетический эксперт, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";

Дмитрий Калько — член Общественного совета при Киевской городской государственной администрации, адвокат, правозащитник;

Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета от партии "Батьківщина", первый заместитель председателя Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Кремле объяснили продолжение ударов по украинской энергетике отсутствием конкретных условий перемирия. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности о прекращении атак до сих пор не детализированы.

Также Новини.LIVE писал, что бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог поддержал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский генерал считает такие объекты военными целями, которые обеспечивают финансирование войны.