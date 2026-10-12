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Украина ответит на российские удары по энергетике: эфир День.LIVE

Украина ответит на российские удары по энергетике: эфир День.LIVE

12 октября 2026 г. 13:14

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Гостями эфира День.LIVE стали эксперт по энергетике, экономике и реформам Максим Гардус, профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности "Львовской политехники" Оксана Юринец, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, адвокат Сергей Старенький, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, политолог Игорь Попов и руководитель исследовательских программ Негосударственного аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Олейник.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина ответит на российские удары по энергетике. По его словам, Россия ежедневно атакует украинские энергетические объекты, используя зиму как оружие, что сказывается на миллионах людей.

Между тем Путин пытается представить российские НПЗ как компенсацию за сокращение мировых поставок нефти из-за кризисов в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп поможет Украине достичь договоренностей о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, Зеленский призвал не возлагать на Киев ответственность за затягивание войны. Он подчеркнул, что остановить Путина гораздо сложнее, чем оказывать давление на Украину.

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12:57 Обесточивание из-за боевых действий и непогоды: состояние энергосистемы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:50 Зарплаты военных: в Минфине ответили, будут ли задержки

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