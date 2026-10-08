Алексей Кущ, экономист и финансовый аналитик, вместе с ведущим Виталием Прудиусом обсудят состояние украинской экономики, прогноз курса доллара и риски остановки строительных проектов из-за подорожания импортного металла.

Об этом и не только смотрите в интервью "Світ на зламі" с Алексеем Кущем для Новини.LIVE.

Главные темы беседы

Удары РФ по Киеву

Впереди атаки на энергетику. Чего ожидать в октябре?

Наступает новая волна внутреннего перемещения населения

Риск блэкаута, резервная генерация и жилищный кризис

Железная дорога в кризисе. Импорт металла

Аренда жилья, помощь переселенцам и закрытые границы

Исторический рекорд. Доллар по 45

Финансовые резервы, блокировка платежей общин и задержки зарплат

Минимальная пенсия 6500 гривен и пересмотр бюджета на 2027 год

Как сообщали Новини.LIVE, курс доллара в Украине до конца года может оставаться на уровне 45–46 гривен. Эксперт Владимир Власюк отметил, что резкого обвала гривны не ожидается, а важным фактором стабильности валютного рынка являются международные резервы Украины.

Также Новини.LIVE писали, что в Киеве временно приостанавливали движение поездов метро из-за снижения напряжения. На синей и зеленой линиях движение постепенно возобновляли с увеличенными интервалами, тогда как красная линия оставалась без движения.