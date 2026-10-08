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Главная arrow Відео arrow Доллар по 45, цены и массовый отток из городов: "Світ на зламі" с Алексеем Кущем arrow
Доллар по 45, цены и массовый отток из городов: "Світ на зламі" с Алексеем Кущем

Доллар по 45, цены и массовый отток из городов: "Світ на зламі" с Алексеем Кущем

8 октября 2026 г. 20:49

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20:49 Доллар по 45, цены и массовый отток из городов: "Світ на зламі" с Алексеем Кущем

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17:30 Зеленский рассказал, как заставить Путина сесть за стол переговоров: эфир Вечір.LIVE

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13:12 Россия ударила по Краматорску, десятки погибших: эфир День.LIVE

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19:00 Транспортный коллапс, удары по мостам и свету: эфир Київський час

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18:08 Украина готова к трехсторонним переговорам в октябре: эфир Вечір.LIVE

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13:04 В пяти областях Украины пропало электричество после атак РФ: эфир День.LIVE

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08:00 Массированный обстрел Украины — последствия и разрушения: эфир Ранок.LIVE

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17:50 Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ: эфир Вечір.LIVE

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13:14 Украинцев предупредили об отключении света: эфир День.LIVE

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20:49 Доллар по 45, цены и массовый отток из городов: "Світ на зламі" с Алексеем Кущем

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17:30 Зеленский рассказал, как заставить Путина сесть за стол переговоров: эфир Вечір.LIVE

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19:00 Транспортный коллапс, удары по мостам и свету: эфир Київський час

Алексей Кущ, экономист и финансовый аналитик, вместе с ведущим Виталием Прудиусом обсудят состояние украинской экономики, прогноз курса доллара и риски остановки строительных проектов из-за подорожания импортного металла.

Об этом и не только смотрите в интервью "Світ на зламі" с Алексеем Кущем для Новини.LIVE.

Главные темы беседы

  • Удары РФ по Киеву
  • Впереди атаки на энергетику. Чего ожидать в октябре?
  • Наступает новая волна внутреннего перемещения населения
  • Риск блэкаута, резервная генерация и жилищный кризис
  • Железная дорога в кризисе. Импорт металла
  • Аренда жилья, помощь переселенцам и закрытые границы
  • Исторический рекорд. Доллар по 45
  • Финансовые резервы, блокировка платежей общин и задержки зарплат
  • Минимальная пенсия 6500 гривен и пересмотр бюджета на 2027 год

Как сообщали Новини.LIVE, курс доллара в Украине до конца года может оставаться на уровне 45–46 гривен. Эксперт Владимир Власюк отметил, что резкого обвала гривны не ожидается, а важным фактором стабильности валютного рынка являются международные резервы Украины.

Также Новини.LIVE писали, что в Киеве временно приостанавливали движение поездов метро из-за снижения напряжения. На синей и зеленой линиях движение постепенно возобновляли с увеличенными интервалами, тогда как красная линия оставалась без движения.

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