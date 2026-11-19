Украинская делегация прибыла в Берлин, где состоится заседание "Коалиции желающих" с участием представителей более 40 стран-партнеров. К встрече также присоединится команда президента США. Помимо совместного заседания, в немецкой столице запланированы двусторонние переговоры Владимира Зеленского с европейскими партнерами, в частности с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом и другом будут говорить в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE 19 ноября

Гости эфира:

Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик;

Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";

Максим Несвитайлов — политолог, эксперт по международным отношениям;

Юрий Костенко — народный депутат Украины пяти созывов Верховной Рады, второй министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности;

Дмитрий Васильев — политический эксперт, президент Агентства развития исследований и аналитики "Рада";

Игорь Гарбарук — международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";

Владислав Фарапонов — председатель "Института американистики";

Игорь Попов — политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";

Наталья Адаменко — эксперт по этикету и дипломатическому протоколу, президент Etiquette School;

Владимир Фесенко — политолог;

Петр Олещук — политолог;

Михаил Якубович — востоковед.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 ноября Владимир Зеленский прибыл в Берлин для участия во встрече "Коалиции желающих", к которой присоединятся более 40 стран-партнеров. В ходе переговоров планируется обсудить завершение войны, гарантии безопасности, усиление противовоздушной обороны, а также энергетическую и финансовую поддержку Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский перед встречей "Коалиции желающих" в Берлине провел часть переговоров с представителями Франции, Великобритании и Германии. Глава государства подчеркнул, что Украине особенно нужны пакеты поддержки.