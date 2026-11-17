Одним из главных событий 17 ноября стала атака на незаконный Крымский мост и удары СБУ по ключевой логистической артерии российских оккупантов. Эксперты обсудят масштабы повреждений конструкции, эффективность российской многослойной противовоздушной обороны и возможное влияние поражения моста на снабжение российской группировки на юге. Также будут обсуждаться последствия комбинированной атаки России на Киев и повреждения столичных мостов через Днепр.

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Гости эфира Вечір.LIVE

Сергей Асланян — журналист и ведущий "Ходорковский LIVE";

Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции, участник боевых действий;

Константин Матвиенко — политический эксперт;

Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Иван Плачков — министр топлива и энергетики Украины в 2005–2006 годах;

Антон Кучухидзе — соучредитель аналитического центра "Объединенная Украина";

Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций;

Иван Ус — главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;

Константин Криволап — авиаэксперт.

Как сообщали Новини.LIVE, 17 ноября СБУ совместно с Силами обороны Украины провела спецоперацию по поражению Крымского моста. В результате ударов полностью уничтожена одна из металлических арок незаконного сооружения и автомобильный пролет под ней, который обрушился в воду.

Как сообщали Новини.LIVE, на видео поражения Крымского моста зафиксировано несколько попаданий украинских дронов. В СБУ напомнили, что на протяжении многих лет Кремль называл незаконное сооружение одним из самых защищенных объектов в мире и демонстрировал его как символ своей мощи.