Гостями эфира День.LIVE стали политолог Олег Саакян, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий, депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко, политолог, доктор политических наук Анна Малкина, военный обозреватель Денис Попович, политический эксперт Александр Москалюк и младший лейтенант, начальник отдела рекрутинга штаба 93-й ОМБр Глеб Любач.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят, что украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил поражение Крымского моста, назвав это седьмым этапом многонедельной операции СБУ и Генштаба ВСУ.

Для нанесения удара использовались украинские ракеты и дроны, в том числе "Нептун", "Фламинго", "Паляница" и "Рута".

По словам Зеленского, это ответ на российские атаки по украинской инфраструктуре. Он напомнил, что Украина ранее предлагала России деэскалацию, но Москва отказалась.

Как писали Новини.LIVE, СБУ совместно с подразделениями Сил обороны Украины провела специальную операцию против Крымского моста. В результате атаки одна из металлических арок сооружения и расположенный под ней автомобильный пролет были полностью разрушены. В СБУ показали видео поражения.

А аналитики ISW отметили, что поражение Крымского моста выявило проблемы РФ с защитой стратегической инфраструктуры. Повреждение переправы потенциально затруднит снабжение российских войск в Крыму.