Зеленский заявил о проблемах с восстановлением энергетики. Президент отметил, что темпы восстановительных работ в ряде общин остаются слишком низкими. По его словам, уже определено, как исправить ситуацию. Министерство энергетики совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством по делам общин должно подготовить дополнительные инструменты взаимодействия с городами и общинами, чтобы восстановление проходило быстрее.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 13 ноября.

Гости эфира:

Олег Пендзин — исполнительный директор Экспертного экономического дискуссионного клуба;

- Юрий Касьянов — авиационный инженер и специалист по беспилотникам, офицер ВСУ;

- Ахмед Закаев — глава правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом;

Руслан Горбенко — народный депутат, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Илья Котов — кандидат наук в области государственного управления, председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики;

Елизавета Ясько — народный депутат Украины, "Слуга народа";

Олег Постернак — политтехнолог;

Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что по состоянию на утро 13 ноября из-за российских атак проблемы с электроснабжением возникли в 12 областях Украины. В Минэнерго предупреждали, что графики почасовых отключений могут меняться несколько раз в течение часа, а восстановление поврежденных объектов затрудняют новые обстрелы и воздушные тревоги.

Также Новини.LIVE писали, что Россия в разы усилила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Представитель "Укрэнерго" Ярослав Пономаренко рассказал, что почти 100% оборудования, которое технически возможно защитить, уже имеет инженерную защиту. В то же время отдельные элементы подстанций остаются уязвимыми, а реактивные "Шахеды" создают дополнительные угрозы.