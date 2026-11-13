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Зеленский раскритиковал медленное восстановление энергетики: эфир Вечір.LIVE

Зеленский раскритиковал медленное восстановление энергетики: эфир Вечір.LIVE

13 ноября 2026 г. 18:05

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19:00 Почему Киев страдает от отключений света и кто на этом зарабатывает: эфир «Киевское время»

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18:05 Прогресс переговоров в Абу-Даби для Украины: эфир Вечір.LIVE

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13:30 В Абу-Даби завершились переговоры между Украиной, РФ и США: эфир День.LIVE

Text

18:05 Зеленский раскритиковал медленное восстановление энергетики: эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 Из-за атак РФ половина областей Украины осталась без света: эфир День.LIVE

Text

11:09 Судебное заседание по делу Юлии Тимошенко: эфир Новини.LIVE

Text

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17:33 Зеленский раскрыл приказ Путина о терроре против Украины: эфир Вечір.LIVE

Зеленский заявил о проблемах с восстановлением энергетики. Президент отметил, что темпы восстановительных работ в ряде общин остаются слишком низкими. По его словам, уже определено, как исправить ситуацию. Министерство энергетики совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством по делам общин должно подготовить дополнительные инструменты взаимодействия с городами и общинами, чтобы восстановление проходило быстрее.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 13 ноября.

Гости эфира:

  • Олег Пендзин — исполнительный директор Экспертного экономического дискуссионного клуба;
  • - Юрий Касьянов — авиационный инженер и специалист по беспилотникам, офицер ВСУ;
  • - Ахмед Закаев — глава правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом;
  • Руслан Горбенко — народный депутат, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Илья Котов — кандидат наук в области государственного управления, председатель Центра развития государственной стратегии и публичной политики;
  • Елизавета Ясько — народный депутат Украины, "Слуга народа";
  • Олег Постернак — политтехнолог;
  • Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что по состоянию на утро 13 ноября из-за российских атак проблемы с электроснабжением возникли в 12 областях Украины. В Минэнерго предупреждали, что графики почасовых отключений могут меняться несколько раз в течение часа, а восстановление поврежденных объектов затрудняют новые обстрелы и воздушные тревоги.

Также Новини.LIVE писали, что Россия в разы усилила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Представитель "Укрэнерго" Ярослав Пономаренко рассказал, что почти 100% оборудования, которое технически возможно защитить, уже имеет инженерную защиту. В то же время отдельные элементы подстанций остаются уязвимыми, а реактивные "Шахеды" создают дополнительные угрозы.

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17:46 Украинские военные атаковали склад по производству российских БПЛА в Ростове

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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