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Из-за атак РФ половина областей Украины осталась без света: эфир День.LIVE

Из-за атак РФ половина областей Украины осталась без света: эфир День.LIVE

13 ноября 2026 г. 13:03

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13:03 Из-за атак РФ половина областей Украины осталась без света: эфир День.LIVE

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За последние сутки Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к аварийным отключениям в нескольких районах Киевской области. По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, без электричества остались потребители в 12 областях Украины. Ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 13 ноября.

Гости эфира:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, профессор КАИ, президент Международного института исследований в области безопасности;
  • Александр Качура — народный депутат, фракция "Слуга народа", член Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
  • Александр Палий — политолог, историк;
  • Дмитрий Снегирев — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа";
  • Олег Гречух — архитектор, исследователь инфраструктуры;
  • Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;
  • Ярослав Макитра — политтехнолог;
  • Сергей Куюн — эксперт по рынку топлива, директор консалтинговой компании "А-95".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года Россия в разы усилила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Представитель "Укрэнерго" Ярослав Пономаренко рассказал, что почти все оборудование, которое технически возможно защитить, уже имеет инженерную защиту. В то же время отдельные элементы подстанций остаются уязвимыми для атак.

Также Новини.LIVE писали, что война напрямую влияет на будущую модель развития украинской энергетики. Президент ВОО "Украинская стратегия" Анатолий Пинчук пояснил, что продолжительность боевых действий и ситуация с безопасностью будут определять, какой будет энергосистема страны.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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