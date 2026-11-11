Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября выступит в парламенте Дании — Фолькетинге. Украинский лидер обратится к датским депутатам в период активных дипломатических контактов, посвященных прекращению войны и обсуждению дальнейшей поддержки Украины со стороны международных партнеров. Накануне выступления Зеленского состоялись переговоры с лидерами стран Северной Европы.

Об этом и многом другом узнавайте в прямом эфире Новини.LIVE.

Выступление Зеленского в Дании

В то же время в парламенте Дании завершают подготовку к выступлению президента Украины Владимира Зеленского. В 12:35 по киевскому времени он должен выйти на главную трибуну Фолькетинга.

Украинский лидер станет первым иностранным главой государства, который выступит с речью в истории датского парламента. Сейчас сотрудники учреждения проверяют звуковое оборудование, а для украинских тележурналистов уже зарезервировали места в ложе прессы.

Как сообщали Новини.LIVE, во время визита в Данию президент Украины Владимир Зеленский встретился со студентами Копенгагенского университета. К беседе также присоединилась премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский заявил о сотрудничестве с десятью странами в целях укрепления украинской противовоздушной обороны. Глава государства выразил надежду, что 11 ноября сможет увидеть новый радар датского производства для системы FREYJA, и подчеркнул важность скорейшего ввода оборудования в эксплуатацию.