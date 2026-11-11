Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Историческое выступление Зеленского в парламенте Дании: прямая трансляция arrow
Историческое выступление Зеленского в парламенте Дании: прямая трансляция

Историческое выступление Зеленского в парламенте Дании: прямая трансляция

11 ноября 2026 г. 12:42

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:42 Историческое выступление Зеленского в парламенте Дании: прямая трансляция

Text

08:00 Переговоры в ОАЭ и гарантии безопасности Украине: эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2026
Text

16:59 Первые результаты переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ: эфир «Вечер.LIVE»

Text

13:40 В Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры: эфир День.LIVE

Text

08:00 Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE

9 ноября 2026
Text

18:30 Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

Text

13:18 Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

Text

08:00 Новые правила проезда в Киеве и движения по мостам: эфир Ранок.LIVE

7 ноября 2026
Text

18:02 Тысячи ветеранов стоят в очереди на жилье, жилищная программа, реабилитация: интервью с Кимом

6 ноября 2026
Text

18:19 Россия повредила каждую электростанцию в Украине — заявление Зеленского: эфир Вечір.LIVE

Text

12:42 Историческое выступление Зеленского в парламенте Дании: прямая трансляция

Text

08:00 Переговоры в ОАЭ и гарантии безопасности Украине: эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2026
Text

16:59 Первые результаты переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ: эфир «Вечер.LIVE»

Text

13:40 В Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры: эфир День.LIVE

Text

08:00 Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября выступит в парламенте Дании — Фолькетинге. Украинский лидер обратится к датским депутатам в период активных дипломатических контактов, посвященных прекращению войны и обсуждению дальнейшей поддержки Украины со стороны международных партнеров. Накануне выступления Зеленского состоялись переговоры с лидерами стран Северной Европы.

Об этом и многом другом узнавайте в прямом эфире Новини.LIVE.

Выступление Зеленского в Дании

В то же время в парламенте Дании завершают подготовку к выступлению президента Украины Владимира Зеленского. В 12:35 по киевскому времени он должен выйти на главную трибуну Фолькетинга.

Украинский лидер станет первым иностранным главой государства, который выступит с речью в истории датского парламента. Сейчас сотрудники учреждения проверяют звуковое оборудование, а для украинских тележурналистов уже зарезервировали места в ложе прессы.

Как сообщали Новини.LIVE, во время визита в Данию президент Украины Владимир Зеленский встретился со студентами Копенгагенского университета. К беседе также присоединилась премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский заявил о сотрудничестве с десятью странами в целях укрепления украинской противовоздушной обороны. Глава государства выразил надежду, что 11 ноября сможет увидеть новый радар датского производства для системы FREYJA, и подчеркнул важность скорейшего ввода оборудования в эксплуатацию.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

12:43 Буданов обратился к украинцам в годовщину освобождения Херсона

Text

12:42 Историческое выступление Зеленского в парламенте Дании: прямая трансляция

Репортаж

12:28 Киев хуже подготовлен к зиме, чем Харьков: как выживают горожане

12:27 Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби завершились

12:22 Россия массированно атаковала энергетику Украины: где самая сложная ситуация

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:22 Массированная атака РФ на Харьков: горят авто и предприятие

12:20 Отсрочка для родителей слетела: как исправить ошибку в Резерв+

12:12 Косметика и напитки в самолете: какие ограничения в аэропортах Польши

12:05 Приятный бонус на работе: кто может получить 13-ю зарплату к Новому году

11:55 На Солнце было 18 вспышек: когда ожидать мощной магнитной бури

12:43 Буданов обратился к украинцам в годовщину освобождения Херсона

Репортаж

12:28 Киев хуже подготовлен к зиме, чем Харьков: как выживают горожане

12:27 Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби завершились

12:22 Россия массированно атаковала энергетику Украины: где самая сложная ситуация

12:22 Массированная атака РФ на Харьков: горят авто и предприятие

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:20 Отсрочка для родителей слетела: как исправить ошибку в Резерв+

12:12 Косметика и напитки в самолете: какие ограничения в аэропортах Польши

12:05 Приятный бонус на работе: кто может получить 13-ю зарплату к Новому году

11:55 На Солнце было 18 вспышек: когда ожидать мощной магнитной бури

11:38 В Одессе слышны взрывы: Россия атакует дронами с Черного моря

06:33 Морковь дорожает, а мясо дешевеет: цены на Привозе

10 ноября

06:33 Бесплатный проезд в городском транспорте: поддерживают ли это одесситы

9 ноября
Эксклюзив

16:21 Буданов назвал приоритеты политики в отношении ветеранов на 2027 год

7 ноября

06:33 Комуналка на полпенсии: какие счета ждут одесситов этой зимой

6 ноября

06:33 Цены на одесских рынках растут: сколько стоят продукты

5 ноября

06:33 Одесситы затягивают пояса: от чего отказываются из-за цен

4 ноября

06:33 Туризм в Одессе во время войны: цены, безопасность и перспективы

3 ноября

06:33 Начало отопительного сезона: как одесситы спасаются от холода

30 октября

06:33 Ситуация в Чёрном море: какие опасности грозят одесситам

29 октября

06:33 Огурцы уже по 120 грн: как изменились цены на рынке Черемушки в Одессе

Text

12:42 Историческое выступление Зеленского в парламенте Дании: прямая трансляция

Text

08:00 Переговоры в ОАЭ и гарантии безопасности Украине: эфир Ранок.LIVE

10 ноября
Text

16:59 Первые результаты переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ: эфир «Вечер.LIVE»

Text

13:40 В Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры: эфир День.LIVE

Text

08:00 Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Переговоры в ОАЭ и гарантии безопасности Украине: эфир Ранок.LIVE

Переговоры в ОАЭ и гарантии безопасности Украине: эфир Ранок.LIVE

11 ноября 2026 г. 8:00
Первые результаты переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ: эфир «Вечер.LIVE»

Первые результаты переговоров Украины, США и РФ в ОАЭ: эфир «Вечер.LIVE»

10 ноября 2026 г. 16:59
В Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры: эфир День.LIVE

В Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры: эфир День.LIVE

10 ноября 2026 г. 13:40
Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE

Первый день переговоров в Абу-Даби: эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2026 г. 8:00
Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

Украина готовится к переговорам с США, РФ, НАТО и странами Е4: эфир Вечір.LIVE

9 ноября 2026 г. 18:30
Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

Трамп намекнул на изменение границ Украины после окончания войны: эфир День.LIVE

9 ноября 2026 г. 13:18
Новые правила проезда в Киеве и движения по мостам: эфир Ранок.LIVE

Новые правила проезда в Киеве и движения по мостам: эфир Ранок.LIVE

9 ноября 2026 г. 8:00
Тысячи ветеранов стоят в очереди на жилье, жилищная программа, реабилитация: интервью с Кимом

Тысячи ветеранов стоят в очереди на жилье, жилищная программа, реабилитация: интервью с Кимом

7 ноября 2026 г. 18:02

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации